Запакована зелень: названо приховану небезпеку популярного продукту

Зелень у зручних пластикових упаковках - частий продукт на полицях супермаркетів. Вона здається чистою, свіжою і готовою до вживання. Але чи справді такий продукт безпечний?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Етапи забруднення зелені

Багато факторів у ланцюжку постачання можуть забруднити зелень патогенними мікроорганізмами, такими як кишкова паличка, лістерія або сальмонела, які можуть призвести до захворювання, госпіталізації чи навіть гіршого.

Зелень перед упакуванням миють і обробляють великими партіями, що може сприяти розповсюдженню хвороботворних мікроорганізмів. .

На фермі

Зараження може відбутися на різних етапах, перш ніж зелень у пакетах потрапить до охолодженої секції продуктів і, зрештою, до тарілки.

У польових умовах продукти можуть заражатися патогенними мікроорганізмами з таких джерел, як забруднена вода, дикі чи домашні тварини, ґрунт або повітря.

Директор програми харчових систем і безпеки в Університеті Клемсона Кімберлі Бейкер розповів, що з араження зелені частіше трапляється, коли поле знаходиться в безпосередній близькості від тваринницьких ферм.

Кишкова паличка, сальмонела або лістерія можуть бути занесені до посівів через забруднену зрошувальну воду з сусідніх тваринницьких ферм.

На переробному заводі

Патогени можуть контактувати з листовою зеленню, коли вони потрапляють на переробне підприємство. Зелень, яку ви отримуєте в пакеті, зазвичай походить не з одного поля, а з кількох ферм, що ускладнює відстеження та збільшує забруднення.

Зелень обробляється в централізованій зоні та розподіляється - це зручно для всіх компаній, які беруть участь у процесі, але не небезпечно. Зелень з різних ферм змішують, миють і пакують разом, тому один заражений лист може вплинути на інший.

Дорога до полиць магазинів

Зберігати зелень в холоді необхідно, щоб запобігти росту та поширенню хвороботворних мікроорганізмів. Не зберігання зелені в холоді протягом усього процесу збирання, обробки та транспортування може спричинити розвиток бактерій.

Однак охолодження не виключає ймовірність патогенів, це лише може допомогти уповільнити їх розмноження. Охолодження уповільнює ріст бактерій, але не вбиває їх.

Чи допоможе миття зелені салату уникнути ризиків

Миття зелені вдома не робить її безпечнішою, оскільки вода не видалить патогени.

Попередньо вимиту зелень не слід повторно мити вдома, оскільки це може призвести до забруднення, якщо раковина, посуд, обладнання або руки того, хто готує, не будуть належним чином очищені чи продезінфіковані.

Бактерії чи патогени невидимі. Якщо зелень заражена хвороботворними мікроорганізмами, її неможливо виявити на вигляд, запах або смак.

Рекомендації щодо купівлі зелені в пакетах

Якщо ви все ж віддаєте перевагу купувати зелень у пакетиках для зручності, слід вжити кількох запобіжних заходів.

П еревірте термін придатності

Перед покупкою слід дивитися на терміни придатності. Варто купувати лише те, що ви з'їсте протягом дня-двох.

Шукайте свіжу

Уникайте пакетів із надлишковою вологістю, які виглядають мокрими, оскільки вологе середовище є чудовим для розмноження бактерій. Огляньте упаковку, щоб переконатися, що салат виглядає свіжим, без в’янення чи зміни кольору, оскільки ці ознаки можуть свідчити про неправильне зберігання.

Мінімізуйте перепади температури