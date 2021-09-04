Запад, Россия или Китай: украинцы выбрали союзника на "сенсационном" опросе (видео)

В голосовании участвовала аудитория. Это 100 граждан со всей Украины, которые по главным основным демографическим критериям - пол, возраст, регион проживания и тип проживания (село / город) - полностью отражает картину населения, объяснил ведущий.

Как распределились голоса украинцев

В итоге безоговорочное большинство участников опроса - 76% - выбрали для Украины главным союзником Запад (США, Евросоюз). На втором месте оказался Китай, который в качестве потенциального основного союзника набрал 17% голосов. У России нашлись 7% сторонников.

Шустер назвал результат опроса сенсационным и признался, что такие данные по уровню поддержки Китая как главного союзника его удивили.

"И вот - тенденция, не абсолютная цифра, а тенденция. Для меня - удивительно! Я 17% за Китай, честно говоря, не ожидал", - сказал ведущий.

Видео: украинцы на опросе выбирали союзника между Западом, Россией и Китаем

Как сообщлось, по данным последнего опроса КМИС, вступление Украины в НАТО на референдуме поддержали бы 48% опрошенных, если бы соответствующее голосование проходило в июне 2021 года. А против высказалось бы только 24%.

Добавим, что опрос КМИС свидетельствует также о том, что вступление Украины в ЕС на референдуме поддержали бы почти 75% его участников.

Напомним, ранее в "Свободе слова Савика Шустера" рассказали, что украинцы думают о независимости.



Также смотрите важнейшие обсуждения российско-украинской войны.



Смотрите и большой материал об эффективности и принципах действия вакцин от COVID-19, которые колют украинцам.



Кроме того, предлагаем самые важные и громкие высказывания медиков и политиков относительно вакцинации против коронавируса.