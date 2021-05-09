Заморозки, грозы и штормовой ветер: в Украину идет опасная погода

Погода в Украине принесет заморозки в ночь на 10 мая. Синоптики прогнозируют до -3 в воздухе и до -5 на поверхности почвы. При этом день будет теплым, а местами даже почти жарким. Некоторые же области ждет штормовой ветер и дожди с грозами.

Об этом рассказали нам синоптики Украинского гидрометцентра.

Заморозки ближайшей ночью ждут жителей северных и ряда центральных областей. На остальных территориях от +2 до +6 ночью, на Юге до +8 градусов.

Дожди и грозы завтра ожидаются в восточных областях. На остальной территории - сухо и солнечно.

Что касается температуры, то теплее всего будет на Западе (+20+23), на Востоке - прохладно (+11+15), а на остальных территориях от +16 до +20 градусов.

В Киеве 10 мая днем +17+19, ночью прохладно, +2+4. Осадки не предвидятся, будет солнечно.

Погода в Украине 10 мая (meteo.gov.ua)

Синоптики дали погодное предупреждение

Заморозки ночью будут во многих областях.

"Ночью 10 мая в северных и большинстве центральных областях сильные заморозки в воздухе 0... -3 (II уровень опасности, оранжевый). В Украине, кроме крайнего запада и побережья морей, заморозки на поверхности почвы 0... -5 (I уровень опасности, желтый)", - рассказали синоптики.

А вот днем на Левобережье ожидается порывистый северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).