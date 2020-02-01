Заморила ребенка голодом: в Луганской области вспыхнул громкий скандал

Мать заморила ребенка голодом в Луганской области

В суд направлен иск о лишении матери родительских прав

В Луганской области мать заморила голодом собственного ребенка. От недоедания умер семимесячный младенец. Матери уже сообщено о подозрении по делу смерти ребенка. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры области.

Судебно-медицинская экспертиза определила, что смерть младенца наступила в результате кахексии, обусловленной недостаточностью питания, хотя невыполнение своих обязанностей по уходу за ребенком мать отрицала.

По словам 40-летней женщины, девочка родилась здоровой, ей сделаны все необходимые прививки, а хроническими заболеваниями она никогда не страдала. В день смерти мать оставила младенца вместе с детьми и пошла по делам, а когда вернулась - ребенка лежал без каких-либо признаков жизни.

Эти доводы оказались неубедительными и 31 января 2020 матери было сообщено о подозрении по статье 166 УК Украины (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).

К слову, на содержании женщины находилось еще пятеро малолетних детей. Сейчас они находятся на лечении в медицинских учреждениях. В суд направлен иск о лишении матери родительских прав.

Ранее мы писали о том, что 16-летняя школьница родила ребенка в туалете больницы и выбросила в контейнер для мусора.