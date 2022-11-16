Замініть звичайний: дієтолог назвала найкорисніший хліб

Хліб вживає дуже багато людей, і всупереч міфу про його шкідливість, від цього продукту не потрібно відмовлятися. Просто треба знати, який хліб вибирати.

Про те, який з сортів є найкориснішим, розповіла український дієтолог Світлана Фус.

Який хліб варто обирати

Експерт із харчування рекомендує замінити звичайний хліб його здоровим аналогом для покращення самопочуття та кращого контролю ваги.

Найкраще вживати хліб із борошна грубого помелу. Такий хліб містить безліч важливих вітамінів та мікроелементів.

До цього списку входять: магній, залізо, вітаміни В та Е, а також клітковина (харчові волокна), яка необхідна для гарної роботи кишечника та травлення загалом.

Обов'язково слід зважати на індивідуальну переносимість цього продукту. Якщо не зловживати хлібом, то набір зайвої ваги неможливий.

А вживання хліба у невеликій кількості принесе лише користь організму.

Яка допустима норма хліба на день

Світлана Фус рекомендує вживати у вигляді хліба 1/3 добової потреби крохмалевмісних вуглеводів. Це приблизно 100 грамів на день.