ua ru
Ср, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Замените обычный: диетолог назвала самый полезный хлеб

Новина українською →
Среда 16 ноября 2022 11:18
Замените обычный: диетолог назвала самый полезный хлеб Какой хлеб самый полезный (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Хлеб употребляют очень многие, и вопреки мифу о его вредности, от этого продукта не нужно отказываться. Просто нужно знать, какой хлеб выбирать.

О том, какой же хлеб является самым полезным, рассказала украинский диетолог Светлана Фус.

Какой хлеб стоит выбирать

Эксперт по питанию рекомендует заменить обычный хлеб его здоровым аналогом для улучшения самочувствия и лучшего контроля веса.

Лучше всего употреблять хлеб из муки грубого помола. Такой хлеб содержит множество важных витаминов и микроэлементов.

В этот список входят: магний, железо, витамины В и Е, а также клетчатка (пищевые волокна), которая необходима для хорошей работы кишечника и пищеварения в целом.

Обязательно следует учитывать индивидуальную переносимость этого продукта. Если не злоупотреблять хлебом, то набор лишнего веса невозможен.

А употребление хлеба в небольшом количестве принесет только пользу организму.

Какая допустимая норма хлеба в день

Светлана Фус рекомендует употреблять в виде хлеба 1/3 суточной потребности крахмалосодержащих углеводов. Это примерно 100 граммов в день.

Читайте также, как хранить дома хлеб без холодильника.

Кроме того, мы писали о 100-летнем рецепте домашнего хлеба, после которого вы забудете о магазинном.

Читайте РБК-Украина в Google News