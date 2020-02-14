Даже не заметила: под Днепром женщина забыла ребенка в чужом городе

Пьяная мать забыла сына под Днепром (Коллаж РБК-Украина)

Под Днепром пьяная женщина забыла своего сына в гостях

В Павлограде Днепропетровской области произошла шокирующая история. Молодая женщина забыла своего сына в другом городе, куда ездила встретиться с друзьями. Пропажу она обнаружила не сразу и в полиции даже не смогла внятно объяснить, что произошло.

Женщина отправилась в гости подруге из Первомайска в Павлоград. Там женщины устроили посиделки с распитием крепких алкогольных напитков. В какой-то момент молодая мать сообразила, что ее 6-летний сын пропал и около трех ночи она бросилась за помощью в полицию.

"Женщина была пьяной. Она приехала из Первомайска к подруге, выпивала и не заметила, как ребенок пропал. Из-за своего состояния она путалась и каждый раз рассказывала другую историю, как потерялся сын. Оказалось, что ребенок заснул у подруги", - рассказали детали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области.

На горе-мать составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 кодекса Украины об административных нарушениях. (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

С 23-летней жительницей Днепропетровской области также работают работники социальной службы по делам детей.