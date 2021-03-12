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Заменители мыла способны убивать коронавирус: ученые сделали новое заявление

Новина українською → Пятница 12 марта 2021 15:35
Заменители мыла способны убивать коронавирус: ученые сделали новое заявление Ученые сделали заявления о средствах для рук, которые убивают коронавирус (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Ученые заявили, что антибактериальные заменители мыла способны убивать коронавирус. Это средства, которые люди используют для проблемной и сухой кожи. Также такие средства вынуждены использовать те, у кого есть дерматологические заболевания.

Британские медики провели новое исследование об средствах гигиены и выяснили, какие еще средства для мытья рук могут убивать коронавирус. Об этом пишет The Guardian.

Пандемия коронавируса привела к тому, что люди стали чаще мыть руки и использовать различные средства – мыло или дезинфицирующие средства на основе спирта. Это привело к тому, что люди начали жаловаться на сухость кожи, дерматиты, раздражения и трещины на коже.

Обычно люди с такими проблемами используют заменители мыла, в состав которых входит смягчитель и антимикробные агенты бензалкония хлорид и хлоргексидин дигидрохлорид.

Однако дерматологи рекомендовали не пользоваться такими средствами во время пандемии, так как не было данных о том, что заменители могут убивать коронавирус.

Но новое исследование вирусологов показало, что такие заменители мыла могут убивать не только коронавирус, но и грипп. Они обрабатывали вирусы разведенными средствами или дезинфекторами на основе спирта, а затем проверяли способность инфекций заражать человеческие клетки.

Выяснилось, что эти средства также сокращают вирусную инфекционность и чем дольше время обработки, тем быстрее снижалась заразность вируса.

Напомним, ранее мы писали о том, что Голубовская назвала главную опасность британского штамма коронавируса.

А также рассказывали о том, что ученый сделал заявление о весенней волне коронавируса.

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