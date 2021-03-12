Замінники мила здатні вбивати коронавірус: вчені зробили нову заяву

Вчені заявили, що антибактеріальні замінники мила здатні вбивати коронавірус. Це засоби, які люди використовують для проблемної сухої шкіри. Також такі засоби змушені використовувати ті, у кого є дерматологічні захворювання.

Британські медики провели нове дослідження про засоби гігієни та з'ясували, які ще засоби для миття рук можуть вбивати коронавірус. Про це пише The Guardian.

Пандемія коронавірусу призвела до того, що люди стали частіше мити руки й використовувати різні засоби – мило або дезінфікуючі засоби на основі спирту. Це призвело до того, що люди почали скаржитися на сухість шкіри, дерматити, подразнення і тріщини на шкірі.

Зазвичай люди з такими проблемами використовують замінники мила, до складу яких входить пом'якшувач і антимікробні агенти бензалконію хлорид і хлоргексидин дигідрохлорид.

Проте дерматологи рекомендували не користуватися такими засобами під час пандемії, через те, що не було даних про те, що замінники можуть вбивати коронавірус.

Але нове дослідження вірусологів показало, що такі замінники мила можуть вбивати не тільки коронавірус, але і грип. Вони обробляли віруси розведеними засобами або дезінфекторами на основі спирту, а потім перевіряли здатність інфекцій заражати людські клітини.

З'ясувалося, що ці засоби також скорочують вірусну інфекційність і чим довше час обробки, тим швидше знижувалася заразність вірусу.