UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чем заменить масло во время жарки блюд: полезные лайфхаки

Чем можно заменить масло во время жарки (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Бывают ситуации, когда нужно быстро приготовить ужин, а масла нет дома. Нет необходимости сразу идти в магазин, ведь этот продукт можно легко заменить.

Чем можно заменить масло - читайте ниже.

Поможет пергаментная бумага

Эту хитрость используют хозяйки, которые не имеют возможности приобрести качественную сковороду, а хочется вкусно готовить. Благодаря пергаментной бумаге, блюдо не станет прилипать даже к старой посуде.

Также при таком способе приготовления в масле или других жирах необходимости нет.

В частности, нужно просто вырезать пергамент, диаметр которого будет немного меньше, чем дно сковороды. Далее на него стоит просто положить блюдо и готовить.

Обычная вода

Такой способ будет больше напоминать тушение, чем жарку. Но в безвыходной ситуации такой способ может спасти.

Нужно просто влить небольшое количество воды, дождаться нагрева сковороды и отправить продукты жариться. При необходимости воду нужно будет добавлять.

Соевый соус или томатная паста

Если у вас закончилось масло на кухне, то самое время поэкспериментировать.

Вместо масла можно смело добавлять натуральную томатную пасту или качественный соевый соус.

В результате даже самое обычное блюдо получится оригинальным и интересным.

Сливочное масло

Сливочное масло содержит жирорастворимые витамины А, Е и K2. Также оно богато на уникальные жирные кислоты - линоленовую и бутиратовую. Эти кислоты укрепляют иммунитет и улучшают обмен веществ.

Единственная проблема со сливочным маслом - это то, что при высоких температурах оно начинает подгорать. Это связано с тем, что оно содержит частицы белка и сахара.

Ранее мы сообщали, на каком масле полезнее всего жарить мясо, а на каком яйца.

Также врачи назвали лучшее масло для жарки блюд.

Читайте РБК-Украина в Google News
масло