Что может заменить кофе: ученые дали неожиданный ответ

Ученые выяснили, что кофейным напиткам, которые люди пьют для бодрости, есть отличная альтернатива. Многие даже не задумываются над тем, что силу и энергию может придать не только кофеин. Как оказалось, физическая активность для здоровых людей принесет заряд бодрости и совершенно не навредит здоровью.

В статье, опубликованной на ресурсе MedicalXpress сообщается, что любая аэробная нагрузка имеет эффект чашки кофе. Это касается, бега, плавания или просто аэробика.

Ученые изучили здоровых молодых людей, которые пили кофе, а другие совершили пробежку длиной в 20 минут на беговой дорожке.

"Наши результаты показали, что доза упражнений умеренной интенсивности была по существу эквивалентна дозе кофеина. Этот результат позволил бы предположить, что замена кофе одним сеансом аэробных упражнений может обеспечить не только когнитивный импульс, подобный кофе, но и другие преимущества для здоровья, которые приходят вместе с физическими упражнениями", —сказано в статье.

Также специалисты выяснили, что, например, прогулка после обеда поможет справиться с энергетическим спадом и восстановить силы.

Как мы ранее писали, стюардесса откровенно рассказала, почему не стоит пить кофе в самолете.