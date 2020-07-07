Как замедлить старение: врач раскрыла главный секрет

Врач рассказала про несколько простых правил, чтобы замедлить старение, и раскрыла свой главный секрет. Этих правил важно придерживаться регулярно, чтобы оставаться здоровым и энергичным человеком.

Известная за рубежом врач Кейт Грегоревич из Мельбурна (Австралия) поделилась секретами своего питания, которые помогают ей поддерживать себя в тонусе, пишет Daily Mail.

Диетолог говорит, что употребляет много клетчатки, полезной для наших кишечных бактерий. Такой рацион поможет защитить слизистую кишечника, и в то же время подарит вам чувство сытости.

"Я наслаждаюсь небольшим количеством мяса или рыбы, но овощи и цельнозерновые продукты, такие как овес, коричневый рис и ячмень, составляют основную часть моей диеты", - подчеркнула она.

Также Кейт избегает в рационе таких ультрапроцессированных продуктов, как печенье, пирожные, сухие завтраки и так далее. Такие продукты не дадут ощущения сытости, зато "подарят" вам кучу калорий. При этом независимо от того, сколько вы едите.

Врач говорит, что никогда не пьет сладкие безалкогольные напитки, такие как фруктовые соки. Они дают пустые калории и способствуют ожирению.

Мясом доктор Грегоревич не злоупотребляет, но для витамина B12 и железа позволяет себе этот продукт.

В рационе диетолога обязательно присутствуют много полезных жиров: оливковое масло, авокадо, орехи, жирная рыба.

Одним из главных принципов диеты доктор Грегоревич является модное сейчас интервальное голодание. Она питается с 12-часовым интервалом, чтобы дать своему телу возможность отдохнуть и переварить пищу.

Напоследок доктор поделилась главным секретом. Чтобы медленнее стареть, нужно употреблять большое количества белка и полезных жиров. Ведь с возрастом человек теряет мышцы и набирает больше жира.

"Чтобы сохранить или даже нарастить мышечную массу, пожилые люди имеют более высокую потребность в белке, чем молодые", - рассказала она.

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