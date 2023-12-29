"Залужний вивів": Тарас Тополя сказав, як йому вдалося демобілізуватися

Відомий співак та соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який з перших днів повномасштабної війни РФ проти України пішов захищати країну від окупантів, розповів, як саме йому вдалося мобілізуватися.
Деталями артист поділився в інтерв’ю РБК-Україна.
За словами Тополі, існує єдина причина, заради якої він та інші музиканти гурту повернулися з передовою. Артистів вивів сам Головнокомандувач Збройними Силами України.
"Нас Валерій Федорович Залужний вивів своїм наказом наприкінці серпня. І ми поїхали співати разом з Едом Шираном на стадіоні. Це було, власне, основною причиною того, що нас вивели з передової", - розповів Тополя.
Також артист розповів, що він робив на фронті. Разом з іншими музикантами "Антитіл" він рятував поранених.
"Надавали першу допомогу. Турнікети і бандажі накладали. Не кожен день прямо там конвеєри поранених бували. Але було важко. Та вимикаєш емоції, працюєш як машина і брешеш, поки везеш поранених: от-от, зараз-зараз, вже-вже повертаємо, вже, хлопчики-горобчики, зараз будем. А сам знаєш, що ще їхати хвилин 20...", - додав Тополя.
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