Залужний привітав українців потужним відео у День Незалежності

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців із Днем Незалежності, який відзначається 24 серпня. Він заявив, що Україна є вільною країною, де гідність та свобода завжди були ключовими цінностями.
Головнокомандувач ЗСУ опублікував у своєму Telegram потужне відео.
"Країна нескорених, непохитних, незламних! Країна гордих, героїчних та хоробрих. Де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна. Це факти, об які розібʼються ворожі задуми", - написав він у святковий для всіх українців день.
Зазначимо, що свою незалежність Україна отримала у 1991 році, але вже другий рік ми відзначаємо її в умовах війни. Щодня українські військові борються за свободу та право на існування суверенної держави та захищають нас від російських окупантів.
Про те, як Україна боролася за свою свободу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.