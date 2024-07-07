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Залужний показався на відпочинку та висловився про Україну (фото)

Неділя 07 липня 2024 11:01
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Залужний показався на відпочинку та висловився про Україну (фото) Валерій Залужний та його дружина (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який невдовзі має почати роботу в ролі посла у Великій Британії, показався на новому фото. На "свіжому" кадрі він позував разом зі своєю дружиною Оленою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Facebook Залужного.

Як зараз виглядає колишній головнокомандувач

Так, Залужний зробив селфі разом з коханою. Вони позували на тлі краєвидів, в горах.

Ймовірно, він та його дружина відпочивали десь у Карпатах. Подружжя посміхалося на камеру та мало щасливий вигляд.

Залужний показався на відпочинку та висловився про Україну (фото)

Де зараз Залужний (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Залужний позував у куртці з логотипом ФК "Динамо-Київ" від New Balance, вартість якого складає приблизно 5 тисяч гривень. А його дружина приміряла чорне худі з капюшоном.

Залужний показався на відпочинку та висловився про Україну (фото)Куртка як у Залужного (скріншот)

Що Залужний сказав про Україну

В описі під "свіжим" селфі колишній головнокомандувач дав зрозуміти, що він дійсно відпочивав у нашій країні.

"Україна чарівна", - написав він.

Залужний показався на відпочинку та висловився про Україну (фото)

Реакція на допис Залужного (скріншот)

У коментарях фани "засипали" Залужного та його дружину компліментами. Окрім цього, юзери були приємно вражені тим, що його нове фото так швидко збирає "вподобайки".

Користувачі швидко "залайкали" новий допис, а тому нині під ним вже понад 28 тисяч реакцій, понад 100 коментарів та приблизно 400 "репостів". Фани пишуть:

  • "І прийде час, і зробить Ваша сім'я селфі на фоні наших українських Кримських гір!"
  • "Ви світлі, легкі та весняні. Як приємно дивитись на щасливих людей"
  • "Від щирого серця бажаю усіляких гараздів! Ви чудові і нам тут Вас дуже не вистачає".

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Залужний та його дружина (facebook.com/vzaluzhnyi)

До слова, нещодавно Залужний здивував новим дописом про погані сни.

Окрім цього, раніше колишній головнокомандувач показав, як змінився за роки служби.

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Валерій Залужний
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