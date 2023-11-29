"Залітаємо на танках - і бах-бах-бах". Фейкове інтерв'ю Залужного з Безуглою розсмішило українців

Що не так з Мар'яною Безуглою

26 листопада народна депутатка заявила, що потрібно відправити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у відставку через те, що "військове керівництво" не має плану війни на 2024 рік.

"Якщо військове керівництво не може надати НІЯКОГО задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без ЖОДНОЇ пропозиції зі змін СИСТЕМИ ЗСУ, то таке керівництво має піти", - заявила Безугла на увесь Facebook.

Скриншот (facebook.com/m.bezuhla)

Мережа у відповідь вибухнула мемами та жартами про депутатку, яка вимагає публічних планів від українських військових. Дехто навіть зауважив, що такі запитання у публічному просторі дуже нерозсудливі та небезпечні.

Екс-командир полку "Азов" Максим Жорін та голова Українського об'єднання "Мрія", ветеран Юрій Гудименко, відреагували на такі дописи вкрай негативно. А далі - Безуглу запропонували звільнити.

У Раді зареєстрували постанову про звільнення Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки. Коли проголосують - невідомо.

Постанова про звільнення нардепки (facebook.com/ihor.kryvosheyev)

Але й це не зупинило Мар'яну. 29 листопада вона видала черговий публічний пост зі звинуваченнями на адресу Залужного.

Сьогодні вона звинуватила Головнокомандувача ЗСУ у замовних статтях та поставила безліч питань стосовно армії.

Скриншот (facebook.com/m.bezuhla)

"Інтерв'ю" Залужного Мар'яні Безуглій

І знову мережа у відповідь вибухнула мемами та різними жартами стосовно Мар'яни Безуглої.

Один з найсвіжіших опублікували у закритому Telegram-каналі "База це Х'юстон", але ми з вами тим відео поділимося.

Там "Валерій Залужний" дає інтерв'ю для "Мар'яни Безуглої" та отримує від неї "план війни на 2024 рік".

Обережно! Присутня ненормативна лексика.