Без залишків кольору: як прибрати плями від червоного вина з килиму

Як вивести плями від червоного вина з килима

Залежно від того, чи це стара, чи це свіжа пляма, методи і послідовність дій будуть відрізнятися.

Проте насамперед, якщо пляма від вина знаходиться на килимку на паркетній підлозі, покладіть під пляму тканину, яка поглинатиме вологу або поліетиленовий пакет для сміття.

Це допоможе зберегти підлогу під плямою сухою під час видалення плями і запобігти появі темних водяних слідів на паркеті.

Як вивести свіжі плями від червоного вина

Видалення свіжих червоних плям від вина дещо легше видалення застарілих, водночас під час процедури необхідно дотримуватися певної послідовності.

Заберіть залишки рідини

Як тільки вино потрапило на килим, використайте білі паперові рушники або серветки, щоб увібрати якомога більше рідини.

Не використовуйте одну серветку для плями, беріть нові та сухі, щоб запобігти випадковому фарбуванню чистих ділянок. Притискайте рушники, щоб дістатися до нижньої частини волокон.

Важливо саме притискати серветку, але не терти. Розтирання може розширити пляму і призвести до заглиблення рідини у волокнах килима.

Обробіть пляму розчином

Щоб зробити розчин для видалення плям від вина з килима, змішайте 0,5 ч. л. рідини для миття посуду, 0,5 ч. л. дистильованого білого оцту і 2 склянки теплої води.

Для полегшення обробки плями, перелийте розчин у пульверизатор. Починаючи із зовнішніх країв плями, розбризкуйте суміш доти, доки ділянка не буде ретельно зволожена. Залиште розчин щонайменше на 5-10 хвилин.

Якщо ви використовуєте магазинний засіб, дотримуйтесь інструкцій на етикетці.

Приберіть залишки розчину

Використовуйте паперові рушники або серветку з мікрофібри, щоб промокнути розчин для чищення від вина.

Коли пляма зникне, занурте чистий рушник чи ганчірку з мікрофібри в чисту воду і відтисніть вологу - тканина має бути ледь вологою.

Промийте щойно очищену ділянку килима, щоб повністю видалити розчин. Намагайтеся не ходити по вологому килиму, дайте йому висохнути на повітрі подалі від джерел тепла.

Після висихання килим можна пропилососити, щоб підняти волокна.

Як видалити засохлі плями від червоного вина

Якщо пляма від червоного вина виявлена не одразу, вивести її може бути трохи складніше - а іноді, попри чищення, сліди вина з'являються знову і знову. Ось що радять робити в цих випадках.

Як видалити засохлі плями від червоного вина

Для засохлих плям радять збризнути ділянку звичайною водою, щоб зробити вино рідким, а потім виконати ті ж дії, що рекомендовані для свіжих плям.

Що робити з плямою від вина, яка з'являється знову

Плями від червоного вина часто з'являються знову, особливо на килимах з глибоким ворсом - якщо волокна не були повністю очищені до основи килима.

Коли волокна висихають, пляма від вина "підіймається" вгору по ворсу і знову з'являється на поверхні. Повторіть процес чищення, переконавшись, що мийний розчин дійшов до нижньої частини волокон підкладки.

Як видалити світлу пляму від червоного вина

Якщо на білому або світлому килимі все ще видно відтінок рожевого, змішайте розчин кисневого відбілювача з теплою водою, дотримуючись пропорції розведення з інструкції.

Відбілювач на основі кисню безпечний для всіх кольорів синтетичних килимів. Проте його не слід використовувати на вовняних килимах, оскільки він може зробити волокна крихкими і схильними до розривів.

Занурте в розчин серветку з мікрофібри і проведіть нею по забрудненій ділянці. Зачекайте щонайменше 30 хвилин, перш ніж увібрати вологу сухою тканиною.

Якщо пляма залишилася, змішайте свіжий розчин кисневого відбілювача з водою і повторіть кроки.