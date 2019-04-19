Хто в зал пустив божевільну? Волочкова зганьбилася на концерті Пугачової

Анастасія Волочкова (фото: instagram.com/volochkova_art)

Анастасія Волочкова стала посміховиськом в мережі, через виступ на концерті Пугачової

Анастасія Волочкова оскандалилася на концерті Алли Пугачової. Скандальна балерина несподівано піднялася на сцену під час святкового концерту Примадонни в Кремлівському палаці.

Балерина в брючному костюмі вибігла на сцену під час виконання пісні Пугачової "Счастье напоказ" - ця композиція є іронією над самокоронованими естрадними виконавцями і "королевами" соціальних мереж - і двічі сіла на шпагат.

Волочкова на концерті Пугачової (фото: instagram.com/volochkova_art)

Волочкова на концерті Пугачової (фото: instagram.com/volochkova_art)

Волочкова на концерті Пугачової (фото: instagram.com/volochkova_art)

Зазначимо, що відео з ювілейного концерту Пугачової в Instagram поділилася сама балерина.

"Артисти нашої естради останнім часом міряються масштабами проектів і грошима. Та й не тільки цим, вибачте... Але подію, на якій мені пощастило побувати, я не можу назвати шоу... Це був спектакль легенди Алли Пугачової, яка всим життям довела, що їй, на відміну від інших артистів, не потрібні декорації і мішура! У цьому концерті був грандіозний контент!.. У цій виставі була драма її життя, яку нікому з нас не під силу не просто пройти і пережити, а вистояти! В цьому і велич Алли Борисівни", - написала Волочкова.

Волочкова і Пугачова (instagram.com/volochkova_art)

У той же час глядачі розкритикували не тільки Волочкову, яка "в жовтому бовталася по сцені", але і весь концерт Пугачової за "скотське ставлення".

Узгоджений вихід нормандської кобили Насті на сцену. Що це було? Хто в зал пустив божевільну?

І тут Волочкова, що зображає курча-переростка, однією своєю появою здатна опошлити що завгодно! Це їй не "Цип-цип, мої курчатка" у жовтому балахоні граблями махати. Костюмчик, до речі, і тут відповідав.

Номер з клоунадою. Саме місце для Волочкової. Пищить, як щеня, від захвату лапи і господині лиже, що їй дали позадирати ногу на сцені Кремлівського палацу. Посміховисько.

Мені здається, що її покликали, щоб поржати чисто?

Парад виродків.

Одна думає, що ще може співати, інша думає, що може танцювати...

Якось аж ніяково за обох... Навіщо Пугачовій цей концерт? При всій моїй повазі до колишніх заслуг, зараз-то голосу немає зовсім. А вже Волочкова на сцені і зовсім безглуздо виглядає.

Нагадаємо, що Анастасію Волочкову висміяли за абсурдний фотошоп, який вона застосувала на своїй фотографії з відпочинку на Мальдівах.

Раніше Волочкова зізналася, що втратила дитину через стрес.