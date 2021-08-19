Закроют ли границы Украины из-за штамма "Дельта": в МИД дали ответ

"Мы уже ужесточили правила въезда на территорию Украины именно из-за штамма "Дельта". Если нужно будет, будем вводить жесткие меры для защиты здоровья украинцев. Впрочем, полного закрытия границы пока нет на повестке дня", — подчеркнул глава МИД.

Также он отметил, что правила въезда уже усилены, далее в Министерстве иностранных дел будут действовать по ситуации.

Напомним, что адаптивный карантин в Украине Кабмин продлил до 1 октября 2021 года.

Из-за распространения штамма "Дельта" Украина ужесточила правила въезда. В конце июля правительство приняло решение о возвращении ПЦР-тестирование на COVID-19 для всех невакцинированных людей при пересечении украинской границы.

Кстати, если у гражданина Украины есть хоть одна прививка от коронавируса - ему не грозит самоизоляция.