UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Закроют ли границы Украины из-за штамма "Дельта": в МИД дали ответ

Автор: Людмила Жукова

Границы Украины из-за нового штамма "Дельта" пока закрывать не будут.

Об этом в эфире ТСН заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы уже ужесточили правила въезда на территорию Украины именно из-за штамма "Дельта". Если нужно будет, будем вводить жесткие меры для защиты здоровья украинцев. Впрочем, полного закрытия границы пока нет на повестке дня", — подчеркнул глава МИД.

Также он отметил, что правила въезда уже усилены, далее в Министерстве иностранных дел будут действовать по ситуации.

Напомним, что адаптивный карантин в Украине Кабмин продлил до 1 октября 2021 года.

Из-за распространения штамма "Дельта" Украина ужесточила правила въезда. В конце июля правительство приняло решение о возвращении ПЦР-тестирование на COVID-19 для всех невакцинированных людей при пересечении украинской границы.

Кстати, если у гражданина Украины есть хоть одна прививка от коронавируса - ему не грозит самоизоляция.

Как мы писали ранее, врач рассказал, что из-за "Дельты" ситуация с COVID-сертификатами изменится.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус