Стало известно, угрожает ли украинским туристам закрытие границ из-за нового локдауна

23 марта регионы Украины закрываются на локдаун . Строгие карантинные ограничения уже действуют в Киеве и восьми областях. Столица, к слову, возглавляет список количества больных на коронавирус за сутки. И эта ситуация с заболеваемостью по Киеву в целом представляет среднестатистическую ситуацию по стране.

Может ли введение жесткого карантина в областях и городах повлиять на дальнейший выезд украинцев за границу? Не закроют ли свои границы для нас другие страны? Ответ на этот вопрос в комментарии Styler озвучил глава Секретариата Общественного совета при Министерстве цифровой трансформации Александр Явтушенко.

"Как сообщают мои источники в Александровской и других больницах Киева, уже почти нет коек, пациентов из других отделений массово выписывают, чтобы освободить места для ковидных больных, а вакцинация мало того, что продвигается очень медленно, так и с подачи заинтересованных политиков среди населения культивируется недоверие к существующей вакцине", - говорит эксперт.

В контексте этих событий возникает логичный вопрос: не закроют ли другие страны свои границы для украинцев?

"Скоро майские праздники и наши граждане еще больше будут пытаться скрыться от депрессивных будней пандемии в теплых Арабских Эмиратах, Египте и Турции. Кроме этого, миром ширится тенденция внедрения так называемых "ковидных паспортов", которые станут зеленым светом для путешественников во всем мире", - говорит он.

А вот Украина только разрабатывает концепцию паспорта вакцинации и его формы, поэтому получить такой документ уже на следующей неделе, даже если вы смогли вакцинироваться, на сегодня невозможно.

"Мои друзья-дипломаты сообщают, что на сегодняшний день у стран, которые открыты для туристов из Украины, нет намерений усиливать ограничения, поскольку это может негативно повлиять на туристическую отрасль, которая и так сильно страдает из-за пандемии. Таким образом, несмотря на новую волну пандемии в Украине и мире, классические и привычные курорты Египта и Турции в ближайшее время, скорее всего, не изменят своих требований, и при наличии отрицательного результата ПЦР-теста украинцы смогут полететь на отдых", - резюмировал Явтушенко.