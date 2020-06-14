Когда закончится кризис и сколько потеряет Украина: аналитики дали прогноз

Очередное ослабление карантина в Украине началось 10 июня. Работа баз одыха, гостиниц, культурных заведений и спортзалов возобновилась. В мировой экономике также заметны позитивные тенденции. Например, рост многих финансовых рынков и постепенное востановление цены на нефть и газ.

Действительно ли подобные новости означают позитивные тенденции выхода из мирового кризиса? Ответами на подобные вопросы поделился глава департамента корпоративного анализа Александр Мартыненко, передает "Сегодня".

"Мы видим, что некоторые страны ослабляют карантин, есть большой оптимизм на финансовых рынках, некоторые индексы уже практически вплотную приблизились к допандемическим уровням. Вопрос - насколько такой оптимизм обоснован, что будет дальше? Мы видим со своей стороны, что по-прежнему не все так однозначно. Глобальную экономику ждет достаточно неравномерное и тяжелое восстановление", - прокомментировал аналитик.

По словам аналитика, прогнозы и оценки по ВВП продолжают ухудшаться. Согласно данным ICU, существует вероятность того, что даже в 2021 году к докризисному уровню экономика не вернется.

По предварительным расчетам Министерства экономики, в Украине за четыре месяца ВВП упал примерно на 5%. Ждет ли украинцев возобновление тенденции роста или ситуация продолжит ухудшаться?

Специалисты предполагают, что по итогам года произойдет падение ВВП до 6,7%. Однако в 2021 году ожидается улучшение ситуации. Следующий год, по мнению экспертов, покажет рост ВВП на 5,7%.

Напомним, что карантин убил сотни тысяч предприятий.

Ранее мы также сообщали, что во Львове предприниматели вышли на протест из-за карантина.