Закон об олигархах призван бороться со свободой слова в Украине, - Гордон

Закон об олигархах направлен в первую очередь на борьбу со свободой слова в Украине, считает журналист Дмитрий Гордон.

Об этом он заявил в эфире телеканала " Украина24 ".

По его словам, закон грозит всем средствам массовой информации, которые публикуют критические материалы в отношении коррупционных и прочих скандалов власти.

"Если в стране не будет свободы слова, они будут делать, что хотят, и никто ничего не расскажет у всех будут рты кляпом закрыты", - добавил Гордон.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Проект закона был подписан 5 ноября, спустя более 40 дней после принятия.