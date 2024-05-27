На Закарпатті триває "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова для дітей та підлітків, постраждалих від війни

У затишному дитячому таборі на Закарпатті триває "Блогер Кемп" - насичена подіями весняна зміна, організована Фондом Ріната Ахметова для дітей та підлітків, які постраждали від воєнних дій в Україні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Кожен "Кемп" - це можливість оздоровитися, відпочити, опанувати навички блогера та отримати кваліфіковану психологічну допомогу із подолання травми війни. У зміні вже вдруге беруть участь діти, яких було незаконно вивезено до росії та вдалося повернути на Батьківщину. Фонд першим надав комплексну допомогу цим дітлахам, які потребують особливої уваги та підтримки.

"Блогер Кемп" завжди проходить весело і корисно. У перші дні весняної зміни юні гості дитячого табору познайомилися із командою Фонду, отримали фірмові футболки та відвідали перші заняття із кваліфікованими психологами. Діти плавали у басейні, займалися фізичними вправами та грали на свіжому повітрі.

Діти взяли участь у командоутворюючих вправах - тімбілдінгу. Професійно-тематичний напрямок змін табору обрано не випадково - "Блогер Кемп" орієнтовано на знайомство дітей зі світом професій, майстер-класи від представників цікавих професійних напрямів, корисні вправи та нові знання, які допоможуть обрати справу своєї мрії у майбутньому.

У рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" відбулася інтерактивна лекція-презентація практичного гайду-плакату "10 кроків на шляху до професії своєї мрії", розробленого фахівцями Фонду спеціально для підлітків, яка допоможе молоді вибудувати власний алгоритм до успіху.

Учасники весняної зміни відправилися у похід до мальовничого закарпатського лісу, а потім охоче долучилися до веселої дискотеки. А щовечора перед сном у "Кемпі" проходить "свічка": підведення підсумків дня у затишному дружньому колі із запаленою свічкою, яку передають один одному.

Зміна триває — слідкуйте за оновленнями на

https://akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-dityam.

Фонд Ріната Ахметова на постійній основі надає українській молоді можливість зробити самостійні кроки у майбутнє: проєкти для дітей і підлітків дають знання та поради щодо мотивації до саморозвитку, допомагають віднайти професію своєї мрії, розвинути впевненість у собі тощо. За 18 років за програмою "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 млн дітей України.