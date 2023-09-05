На Закарпатті спалах небезпечної хвороби: що треба про неї знати та які є симптоми зараження

У Закарпатській області спалах небезпечного захворювання - лептоспірозу. Впродовж серпня було зафіксовано понад 25 випадків, три людини, на жаль, померло. Підхопити цю інфекцію можна у певних обставинах, але без лікування чи при пізньому зверненні до лікарів наслідки можуть бути фатальними.

Що таке лептоспіроз, які у нього симптоми та де можна заразитися - читайте у матеріалі Styler.

Що таке лептоспіроз та як можна заразитися

Як повідомляють у ДУ "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", лептоспіроз - це небезпечне інфекційне захворювання. Ця інфекція може вразити нирки, печінку, центральну та периферичну нервову систему.

Зараження переважно відбувається у літньо-осінній період, оскільки в цей час люди найбільше займаються сільськогосподарськими роботами, ловлять рибу, косять траву, прибирають у підвалах, працюють на городах, проводять більше часу на природі та біля водойм.

Як можна заразитися:

При догляді за хворими та інфікованими тваринами

Під час виконання сільськогосподарських робіт

При укусі гризуна

При сінокосі на зволожених територіях

При вживанні інфікованих продуктів харчування, води

Під час купання у заражених водоймах, риболовлі

При полюванні у заболоченій місцевості

Збудник хвороби - лептоспіри, невеличкі спіральні сріблясто-білі нитки. Вони живуть у забрудненій воді, можуть потрапляти в організми тварин, людини, на продукти та у воду для пиття.

У стерильній воді вони можуть жити до 200 діб, у вологому ґрунті - до 9 місяці, на харчових продуктах - від кількох годин до 30 діб. Вони стійкі до низьких температур, але швидко гинуть при нагріванні до 55 градусів, від хлору та антибіотиків.

Найчастіше лептоспіроз переносять пацюки, миші, польовки, щури. Це призводить до інфікування великої та дрібної рогатої худоби, свиней, собак.

Для проникнення лептоспір достатньо найменших порушень цілісності шкіри - тріщини, порізи, рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот).

У шлунку людини лептоспіри гинуть швидко - через сильну кислу реакцію шлункового соку. Тому хвора людина не становить небезпеки щодо зараження іншої людини.

Існує професійний ризик захворювання у косарів, працівників ферм, ветеринарів, робітників м'ясопереробних підприємств.

Симптоми лептоспірозу

Діагностувати лептоспіроз буває складно, бо його симптоми схожі на багато різних застудних інфекцій, у тому числі й на симптоми COVID-19 чи грипу. У деяких людей хвороба може протікати без симптомів.

Варто звернути увагу на:

Високу температуру тіла до 39,5-40,5 градусів

Головний біль

Озноб

Біль у м'язах, переважно локалізований у литкових м'язах

Блювання та діарея

Жовтяниця - спочатку з'являється невелике пожовтіння склер, потім (на 4-6 день) - пожовтіння шкірних покривів.

Почервоніння очей

Висип на кінцівках, тулубі

Невелика набряклість обличчя та верхньої половини тулуба

Розлади сну (безсоння)

Зниження апетиту

Як захиститися від лептоспірозу

Обов'язково знищуйте гризунів у підвалах та особистих помешканнях

Вакцинуйте сільськогосподарських тварин та домашніх проти лептоспірозу

Під час робіт на полях, у заболоченій місцевості, на м'ясокомбінатах, при догляді за хворими тваринами, на риболовлі - використовуйте засоби захисту, такі як гумові чоботи та рукавиці

Уникайте контакту з гризунами, дикими та свійськими тваринами

Ховайте продукти та воду від гризунів, не тримайте нічого відкритим, особливо у підвалах

Уникайте купання у водоймах з непроточною водою, особливо у мілководних

Не купайтеся, якщо є на тілі рани - подряпини, порізи

Не використовуйте воду з закритих водойм для пиття, а також для миття овочів та фруктів

Завжди мийте овочі та фрукти

Кип'ятіть воду та термічно обробляйте продукти тваринного походження

Не ловіть рибу у заборонених місцях

Дотримуйтесь особистої гігієни, мийте руки перед їдою, приймайте душ з милом, обробляйте дезінфекторами будь-які рани на тілі

Не ходіть босоніж у заболочених місцях

Якщо у вас є симптоми захворювання — зверніться до лікаря. При підозрі на лептоспіроз лікування необхідно розпочати якнайшвидше, адже захворювання швидко прогресує.