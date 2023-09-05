В Закарпатье вспышка опасной болезни: что нужно о ней знать и какие симптомы заражения

В Закарпатской области вспышка опасного заболевания - лептоспироза. В августе было зафиксировано более 25 случаев, три человека, к сожалению, скончались. Подхватить эту инфекцию можно в определенных обстоятельствах, но без лечения или при позднем обращении к врачам последствия могут быть роковыми.

Что такое лептоспироз, какие у него симптомы и где можно заразиться – читайте в материале Styler.

Что такое лептоспироз и как можно заразиться

Как сообщают в ГУ "Закарпатский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины", лептоспироз – это опасное инфекционное заболевание. Эта инфекция может поразить почки, печень, центральную и периферическую нервную систему.

Заражение преимущественно происходит в летне-осенний период, поскольку в это время люди больше всего занимаются сельскохозяйственными работами, ловят рыбу, косят траву, убирают в подвалах, работают на огородах, проводят больше времени на природе и у водоемов.

Как можно заразиться:

При уходе за больными и инфицированными животными

Во время выполнения сельскохозяйственных работ

При укусе грызуна

При сенокосе на увлажненных территориях

При употреблении инфицированных продуктов питания, воды

Во время купания в зараженных водоемах, рыбалке

При охоте в заболоченной местности

Возбудитель болезни – лептоспиры, небольшие спиральные серебристо-белые нити. Они живут в загрязненной воде, могут попадать в организмы животных, человека, на продукты и воду для питья.

В стерильной воде они могут жить до 200 суток, во влажной почве – до 9 месяцев, на пищевых продуктах - от нескольких часов до 30 суток. Они устойчивы к низким температурам, но быстро погибают при нагревании до 55 градусов, от хлора и антибиотиков.

Чаще лептоспироз переносят крысы, мыши, полевки, крысы. Это приводит к инфицированию крупного и мелкого рогатого скота, свиней, собак.

Для проникновения лептоспира достаточно малейших нарушений целостности кожи - трещины, порезы, раны на коже или слизистые оболочки (глаза, нос, рот).

В желудке человека лептоспиры погибают быстро - из-за сильной кислой реакции желудочного сока. Поэтому больной человек не представляет опасности для заражения другого человека.

Существует профессиональный риск заболевания косарей, работников ферм, ветеринаров, рабочих мясоперерабатывающих предприятий.

Симптомы лептоспироза

Диагностировать лептоспироз бывает сложно, потому что его симптомы похожи на многие различные простудные инфекции, в том числе и на симптомы COVID-19 или гриппа. У некоторых людей заболевание может протекать без симптомов.

Следует обратить внимание на:

Высокая температура тела до 39,5-40,5 градусов

Головная боль

Озноб

Боль в мышцах, преимущественно локализованная в икроножных мышцах

Рвота и диарея

Желтуха – сначала появляется небольшое пожелтение склер, затем (на 4-6 день) – пожелтение кожных покровов.

Покраснение глаз

Сыпь на конечностях, туловища

Небольшая отечность лица и верхней половины туловища

Расстройство сна (бессонница)

Снижение аппетита

Как защититься от лептоспироза

Обязательно уничтожайте грызунов в подвалах и личных помещениях

Вакцинируйте сельскохозяйственных животных и домашних против лептоспироза

Во время работ на полях, в заболоченной местности, на мясокомбинатах, при уходе за больными животными, на рыбалке - используйте средства защиты, такие как резиновые сапоги и перчатки.

Избегайте контакта с грызунами, дикими и домашними животными

Прячьте продукты и воду от грызунов, не держите ничего открытым, особенно в подвалах

Избегайте купания в водоемах с непроточной водой, особенно у мелководных

Не купайтесь, если есть на теле раны - царапины, порезы

Не используйте воду из закрытых водоемов для питья, а также для мытья овощей и фруктов.

Всегда мойте овощи и фрукты

Кипятите воду и термически обрабатывайте продукты животного происхождения

Не ловите рыбу в запрещенных местах

Соблюдайте личную гигиену, мойте руки перед едой, принимайте душ с мылом, обрабатывайте дезинфекторами любые раны на теле.

Не ходите босиком в заболоченных местах

Если у вас есть симптомы заболевания - обратитесь к врачу. При подозрении на лептоспироз лечение необходимо начать как можно быстрее, ведь заболевание быстро прогрессирует.