Що ніколи не можна давати немовлятам, аби вберегти здоров'я й життя

Введення нових продуктів (прикорму) до основного харчування грудним молоком або сумішшю є важливим етапом у розвитку немовляти. Проте не всі батьки знають, чим саме і як годувати дитину, аби не нашкодити здоров'ю.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Humana, Odrex.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли та як найкраще вводити в раціон дитини нову їжу, які продукти стануть корисним прикормом і чого малюкам давати категорично не можна.

Коли можна вводити прикорм

В Україні дитячі лікарі підтримують рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо грудного вигодовування малюка та введення прикорму з 6 місяців життя.

Це пов'язано з тим, що після 6 місяців грудне молоко повноцінно не забезпечує малюків поживними речовинами (у першу - чергу залізом і цинком), необхідними для нормального розвитку та росту.

У більшості країн Європи введення прикорму також рекомендується з піврічного віку. Проте у деяких країнах ЄС (наприклад Німеччині, Іспанії, Бельгії) введення нових продуктів допускається з 4-6 місяців.

Важливо розуміти, що раннє введення прикорму (до 4 місяців) може призвести до розвитку алергії, ожиріння чи інших хвороб у майбутньому (дорослому віці).

Водночас пізнє введення прикорму (після 7 місяців життя) може призвести до проблем з адаптацією дитини до вживання більш твердої їжі.

Починаючи з 9 місяця їжа дитини повинна містити дрібні шматочки, а вже після року малюку можна запропонувати щось твердіше (парові котлети, шматок яблука тощо).

В цілому дитина може бути готовою до прикорму, якщо:

тримає голову

сидить практично без підтримки

відкриває рот (виявляє зацікавленість), коли підносять ложку з їжею

закриває рот з ложкою в роті, а потім ковтає (а не виштовхує і не випльовує)

Деякі діти можуть лінуватися їсти прикорм з ложечки (ілюстративне фото: pixabay.com)

Як найкраще вводити прикорм

Для того, щоб немовля якнайкраще адаптувалося до нової їжі, варто дотримуватися основних правил введення прикорму:

він має бути промислового виробництва або свіжоприготовленим, мати ніжну однорідну консистенцію (від вершково-подібної до сметано-подібної, в залежності від віку)

температура прикорму має бути 36-37 градусів за Цельсієм

давати нову їжу найкраще, коли коли дитина голодна та активна (під час сніданку або обіду)

під час годування дитина має перебувати у вертикальному положенні - на руках у дорослих або у спеціальному дитячому стільчику

дуже добре, якщо дитина буде їсти разом з іншими членами сім'ї

пропонувати прикорм варто, поклавши невелику кількість їжі на кінчик невеликої ложки - тримати її так, щоб дитина бачила, потім торкнутися ложкою губ (щоб частина продукту залишилася на губах), а коли дитина відкриє рот, покласти ложку з їжею на середину язика (тоді малюк легко її проковтне)

кожен новий продукт прикорму потрібно вводити окремо і поступово - починаючи з чверті, половини або цілої чайної ложки (залежно від продукту) і збільшуючи обсяг до повної порції за 5-7 днів

не слід вводити прикорм під час захворювання, після щеплення або ж у спеку

після прикорму доцільно прикласти дитину до грудей (або дати суміш, до якої вона звикла)

не варто годувати дитину примусово

Важливо також пам'ятати, що за будь-яких негативних реакцій організму дитини на той чи інший новий продукт (рідкий стілець, закреп, алергія) варто припинити його давати.

Через певний час (після повної нормалізації випорожнень або очищення шкіри) можна продовжити вводити нові продукти. До продукту, що викликав негативні реакції, можна також повернутись згодом.

Прикорм і процес його споживання мають приносити задоволення (ілюстративне фото: pixabay.com)

Які продукти є корисним прикормом

Корисним і "зручним" для малої дитини прикормом можуть стати:

молочні або безмолочні каші (гречка, вівсянка, рис, кукурудза)

овочеве пюре (кольорова та брюссельська капуста, гарбуз, кабачки, патисони, морква, картопля)

фруктове пюре (яблука, груші, абрикоси, персики, сливи)

фруктово-овочеве пюре

вершкове масло і рослинні жири

м'який сир

фруктовий сік

м'ясне пюре (телятина, індичатина, курятина, крільчатина, нежирна свинина)

перетертий яєчний жовток (можна додавати в овочеві пюре або розводити грудним молоком/сумішшю)

йогурт, кефір

нежирне рибне пюре (хек, тріска, минтай тощо)

хліб

Орієнтовна схема введення продуктів і страв прикорму при природному вигодовуванні дітей першого року життя (інфографіка: humana.ua)

Чого немовляті давати не можна

Перший прикорм має бути корисним і безпечним для здоров'я дитини з усіх точок зору. З огляду на це, педіатри настійно не рекомендують давати малюкам: