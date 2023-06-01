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На Закарпатті 16-річна дівчина народила свою третю дитину: пологи приймали прямо в "швидкій" (фото)

Неповнолітня народила вже третю дитину (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

16-річна дівчина із Закарпаття народила свою третю дитину прямо в кареті швидкої допомоги. Під час пологів виникли ускладнення, і в породіллі почалася кровотеча. До слова на обліку в гінеколога вона не стояла.

Про це повідомляють у "Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги".

Деталі історії

Медики отримали дзвінок про початок пологів у дівчини. Це була її третя дитина, проте цього разу виникли ускладнення: у породіллі розпочалася кровотеча. Тому реагувати потрібно було миттєво.

"Не минуло й 10 хвилин, як медики були біля породіллі. У неї це вже треті пологи. Молода жінка сказала, що на обліку у гінеколога або сімейного лікаря не була і дитина народжується завчасно (триває 32-34 тиждень вагітності)", - розповідають лікарі.

Після огляду медики ухвалили рішення терміново транспортувати породіллю до медичного закладу. Проте дорогою до нього час між переймами скорочувалися, і дитина почала з'являтися на світ.

16-річна дівчина із Закарпаття народила третю дитину (фото: facebook.com/103 Закарпаття)

Не залишається іншого виходу, окрім приймати пологи прям у машині "швидкої" допомоги.

"Ситуація ускладнена: стрімкі пологи, сідничне передлежання дитини та тендітна породілля. Але завдяки досвіду та професіоналізму медиків все проходить благополучно і народжується дівчинка", - йдеться у повідомленні.

Однак немовля не кричить і не дихає. Медики "екстренки" проводять реанімаційні заходи, і вже за 2-3 хвилина дитинка голосно кричить і починає дихати.

Після цього породіллю з новонародженою донькою госпіталізували до районної лікарні.

Раніше ми писали про 13-річну школярку, яка народила дитину, а проти батька завели кримінальну справу.

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