На Закарпатті 16-річна дівчина народила свою третю дитину: пологи приймали прямо в "швидкій" (фото)

16-річна дівчина із Закарпаття народила свою третю дитину прямо в кареті швидкої допомоги. Під час пологів виникли ускладнення, і в породіллі почалася кровотеча. До слова на обліку в гінеколога вона не стояла.
Про це повідомляють у "Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги".
Медики отримали дзвінок про початок пологів у дівчини. Це була її третя дитина, проте цього разу виникли ускладнення: у породіллі розпочалася кровотеча. Тому реагувати потрібно було миттєво.
"Не минуло й 10 хвилин, як медики були біля породіллі. У неї це вже треті пологи. Молода жінка сказала, що на обліку у гінеколога або сімейного лікаря не була і дитина народжується завчасно (триває 32-34 тиждень вагітності)", - розповідають лікарі.
Після огляду медики ухвалили рішення терміново транспортувати породіллю до медичного закладу. Проте дорогою до нього час між переймами скорочувалися, і дитина почала з'являтися на світ.
16-річна дівчина із Закарпаття народила третю дитину (фото: facebook.com/103 Закарпаття)
Не залишається іншого виходу, окрім приймати пологи прям у машині "швидкої" допомоги.
"Ситуація ускладнена: стрімкі пологи, сідничне передлежання дитини та тендітна породілля. Але завдяки досвіду та професіоналізму медиків все проходить благополучно і народжується дівчинка", - йдеться у повідомленні.
Однак немовля не кричить і не дихає. Медики "екстренки" проводять реанімаційні заходи, і вже за 2-3 хвилина дитинка голосно кричить і починає дихати.
Після цього породіллю з новонародженою донькою госпіталізували до районної лікарні.
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