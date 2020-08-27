Закарпатский депутат взял в плен детей-иностранцев: держал в подвале

На Закарпатье члены преступной группировки, которые ограбили, а потом удерживали в плену семью туристов-иностранцев с малыми детьми, предстанут перед судом.

Как рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, злоумышленники были задержаны еще в декабре 2019 года. Чтобы поймать всех бандитов, были привлечены оперативники, следователи, спецназ КОРД и рота особого назначения полиции.

Оказалось, что преступники напали на семью иностранных туристов, отобрали у них 7 тыс. долларов, документы, одежду и мобильные телефоны. А после, чтобы пострадавшие не обратились в полицию после разбойного нападения, бандиты силой затащили несчастных в подвальное помещение и удерживали против их воли. При этом, среди заложников были и двое малолетних детей.

Через некоторое время одному из пострадавших удалось сбежать и обратиться за помощью к полицейским. В МВС при этом отметили, что "на момент его обращения уже готовилась спецоперация по задержанию участников преступной группы и освобождению людей".

Интересно, что организатором преступной группировки оказался… депутат одного из поселковых советов. Теперь ему и его прихвостням грозит до 12 лет заключения.

Преступников, удерживающих в плену семью иностранных туристов, будут судить (фото: mvs.gov.ua)

Кстати, недавно сообщалось, что в Киеве похитили мужчину и запихали его в авто.

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