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На Закарпатье железнодорожники косили траву в снежных сугробах: видео удивило сеть

Автор: Татьяна Самарук

В Закарпатской области работников Укрзализныци отправили зимой косить бурьян у дороги. На видео видно, что им пришлось делать это по колени в снегу.

Ролик в Facebook опубликовал Евгений Черней.

Так, инцидент произошел в селе Пасека Мукачевского района. На видео можно увидеть, как люди в униформе косят сорняки, находясь в снежных сугробах. К тому же на улице в это время идет снег.

"Хватит переживать, что зима не отходит, жаловаться, что где-то дороги не чистят. Будьте оптимистами, как сотрудники УЗ, и готовьтесь к лету", – говорится под видео.

Соответствующий ролик рассмешил пользователей сети.

  • Абсолютно здоровые люди выполняют указания руководителей;
  • Чистая правда. После этого видео, я наконец успокоилась, что не сошла с ума и глаза мои меня не подводят. Я эту "картину маслом" видела собственными глазами. Лишь не понимала, что они там делают в снегу с теми косами, теперь уже знаю, траву искали;
  • Значит надо круглый год косить. А мы не знали. Теперь будут знать все;
  • Задачи и указания - неадекватны;
  • Не удивили. Сам, когда работал на железной дороге, лично косил траву по колени в снегу в марте;
  • Ребята работают путейцами, которые "косят" кусты, не траву, кусты. На видео кустов мало, но то у дороги или переезда. Но ребята за день проходят не один километр.

Ранее мы сообщали, что УЗ высмеяли за "рудимент старой эпохи", на который страшно смотреть.

Также мы писали, что в сети высмеяли "креатив" работников Укрзализныци.

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Укрзализныця