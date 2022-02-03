На Закарпатье железнодорожники косили траву в снежных сугробах: видео удивило сеть

Так, инцидент произошел в селе Пасека Мукачевского района. На видео можно увидеть, как люди в униформе косят сорняки, находясь в снежных сугробах. К тому же на улице в это время идет снег.

"Хватит переживать, что зима не отходит, жаловаться, что где-то дороги не чистят. Будьте оптимистами, как сотрудники УЗ, и готовьтесь к лету", – говорится под видео.

Соответствующий ролик рассмешил пользователей сети.