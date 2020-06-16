На Закарпатье размыло дороги и затопило дома: видео бушующей стихии

В Закарпатской области непогода отрезала от цивилизации несколько сел. Дожди и ливни, которые бушуют в регионе в течении последних нескольких дней, размыли дороги и подтопили домохозяйства местных жителей.

В Раховском районе Закарпатской области бурные потоки грязной воды полностью затопили улицы села Среднее Водяное. Уровень воды в нескольких местах покрыл автомобили до середины.

Как написала на своей странице местная жительница Елена Стах, улицы ее села практически превратились в полноводные реки. Она опубликовала видео, на котором видно, что все село полностью затоплено грязными потоками воды.

Кроме того, соответствующее видео появилось и на странице GreenPost в социальной сети Facebook. На кадрах видно, что сильные дожди и ливни превратили регион в местность с новыми реками и даже водопадами.

"В Карпатах бушует непогода. Дождевая вода сотворила настоящие водопады", - сказано в описании к видео.

Стоит отметить, что дожди и грозы за последние дни наделали немало беды по всей Украине, а особенно досталось западным областям.

Недавно мы сообщали о том, что в Ивано-Франковской области целое село ушло под воду из-за сильных ливней.

А также мы писали о том, что Киев накрыло сильной грозой, ливнями и градом, которые превратили улицы столицы в реки.