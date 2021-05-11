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На Закарпатье мужчина открыл огонь из пистолета по детям

Новина українською → Закарпатье, Вторник 11 мая 2021 18:36
На Закарпатье мужчина открыл огонь из пистолета по детям Фото: пистолет в руках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

На Закарпатье мужчина в автомобиле открыл огонь из пистолета, стреляя в сторону людей, в том числе - детей. Злоумышленника уже задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Об этом 11 мая передали в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Инцидент произошел в селе Собатин в Хустском районе вчера поздно вечером.

Правоохранители получили вызов от очевидцев, которые рассказали о стрельбе. По словам жителей села, неизвестный мужчина на микроавтобусе "Mercedes-Benz" начал стрелять в сторону граждан, после чего скрылся с места происшествия.

К счастью, пули ни в кого из людей не попали, обошлось без жертв и пострадавших.

Злоумышленника удалось оперативно найти - группа быстрого реагирования и оперативники задержали стрелка в селе Сельцо, недалеко от места преступления. Им оказался 31-летний местный житель. Сейчас мужчина в СИЗО.

Сообщается, что на месте происшествия следователи изъяли отстрелянные гильзы.

В машине у подозреваемого обнаружили пистолет и патроны, разбросанные по салону. Авто стрелка увезли на штрафплощадку местной полиции.

Было начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия). Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

На Закарпатье мужчина открыл огонь из пистолета по детям

На Закарпатье мужчина с пистолетом открыл огонь по детям (фото: zk.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что появилось видео конфликта со стрельбой "мажора" по дорожникам в центре Киева.

Также мы писали о том, что недавно в Тернополе мужчина открыл стрельбу на детской площадке.

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