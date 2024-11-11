Захисник Маріуполя отримав власну квартиру від проєкту "Серце Азовсталі"

Від перших днів повномасштабного вторгнення захисник обороняв Маріуполь. 15 березня 2022 року під час боїв отримав тяжке поранення руки, обох ніг з відкритим переломом, тіло було посічене уламками. Військового доставили до шпиталю, на який згодом росіяни скинули авіабомбу. Тоді усі поранених евакуювали на "Азовсталь".

17 травня разом з іншими захисниками за наказом вищого керівництва вийшов у полон. Повернувся додому наприкінці червня 2022 року після обміну тяжко пораненими. Після цього на нього чекали кілька операцій та тривала реабілітація. Оборонець отримав інвалідність і досі має проблеми із коліном. Однак він вже планує опановувати нову професію, а власна квартира стане для нього фундаментом для нового життя.

"Висловлюю велику вдячність Рінату Леонідовичу, проєкту "Серце Азовсталі" за допомогу, за підтримку. Квартира та решта питань, з якими допомагає "Серце Азовсталі" — це просто чудово. Це супер", - ділиться враженнями захисник.

У новій квартирі Трофімов житиме із дружиною та сином. Для родини це перше власне житло, раніше доводилося жити в орендованих оселях та гуртожитках.

"Я дуже сподіваюся, що і ця родина, і ті, хто отримали квартиру до цього (а це вже більше, ніж 140 оборонців) будуть гідними прикладами того, що життя після служби – це велике, класне та наповнене життя. І що в цілому є дуже зрозумілий маршрут реалізації себе в цивільному житті. Ми в "Серці Азовсталі" відпрацьовуємо його в рамках програми "Майбутнє". Ми готові ділитися цією експертизою з усією Україною, з іншими організаціями, з державою", - зазначила голова наглядової ради "Серця Азовсталі" Наталія Ємченко.

Детальніше про програму “Вдома” та умови участі читайте за посиланням.