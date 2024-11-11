UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Захисник Маріуполя отримав власну квартиру від проєкту "Серце Азовсталі"

Фото: захисник Маріуполя отримав власну квартиру від проєкту "Серце Азовсталі"
Автор: Олександр Мороз

Сім'я оборонця Маріуполя Антона Трофімова отримала власну квартиру за програмою "Серце Азовсталі. Вдома" ініціатором якої є Рінат Ахметов.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу ініціативи.

Від перших днів повномасштабного вторгнення захисник обороняв Маріуполь. 15 березня 2022 року під час боїв отримав тяжке поранення руки, обох ніг з відкритим переломом, тіло було посічене уламками. Військового доставили до шпиталю, на який згодом росіяни скинули авіабомбу. Тоді усі поранених евакуювали на "Азовсталь".

17 травня разом з іншими захисниками за наказом вищого керівництва вийшов у полон. Повернувся додому наприкінці червня 2022 року після обміну тяжко пораненими. Після цього на нього чекали кілька операцій та тривала реабілітація. Оборонець отримав інвалідність і досі має проблеми із коліном. Однак він вже планує опановувати нову професію, а власна квартира стане для нього фундаментом для нового життя.

"Висловлюю велику вдячність Рінату Леонідовичу, проєкту "Серце Азовсталі" за допомогу, за підтримку. Квартира та решта питань, з якими допомагає "Серце Азовсталі" — це просто чудово. Це супер", - ділиться враженнями захисник.

У новій квартирі Трофімов житиме із дружиною та сином. Для родини це перше власне житло, раніше доводилося жити в орендованих оселях та гуртожитках.

"Я дуже сподіваюся, що і ця родина, і ті, хто отримали квартиру до цього (а це вже більше, ніж 140 оборонців) будуть гідними прикладами того, що життя після служби – це велике, класне та наповнене життя. І що в цілому є дуже зрозумілий маршрут реалізації себе в цивільному житті. Ми в "Серці Азовсталі" відпрацьовуємо його в рамках програми "Майбутнє". Ми готові ділитися цією експертизою з усією Україною, з іншими організаціями, з державою", - зазначила голова наглядової ради "Серця Азовсталі" Наталія Ємченко.

Детальніше про програму “Вдома” та умови участі читайте за посиланням.

Читайте РБК-Україна в Google News
АзовстальРінат Ахметов