Захисник Маріуполя Діанов передав зібрані йому гроші дітям: сума вражає

Український військовий, захисник Маріуполя Михайло Діанов передав 3 мільйони гривень які небайдужі зібрали на його лікування, Асоціації родин захисників "Азовсталі".
Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, всі витрати на лікування Михайла Діанова взяв на себе футбольний клуб "Шахтар". Тому зібрані пожертвування на його лікування Діанов вирішив віддати своїм побратимам.
Перші 3 мільйони гривень військовий перевів Асоціації родин захисників "Азовсталі".
"Організацією керують в тому числі самі азовстальці, і вони знають яким сім’ям зараз найбільше потрібна допомога", - написав Діанов.
За словами воїна, гроші підуть для допомоги дітям загиблих захисників Азовсталі.
Зокрема, є багато дітей, які через російську агресію вже ніколи не зможуть побачити своїх батьків.
"Коли я був в полоні, ми рахували кожен день, як день, який наближає нас до волі. Це був єдиний шлях як не зійти з розуму або не впасти у відчай. Кожний наступний давався все важче. Але я особисто знав що мене в дома чекає донька", - додав військовий.
Раніше ми повідомляли, що українці за кілька годин зібрали мільйони на лікування героя "Азовсталі" Діанова.
Також захисник Маріуполя просив звільнити з полону товариша. Він навіть був готовий віддати усі зібрані на лікування кошти.