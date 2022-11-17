Захисник Маріуполя Діанов передав зібрані йому гроші дітям: сума вражає

Зокрема, всі витрати на лікування Михайла Діанова взяв на себе футбольний клуб "Шахтар". Тому зібрані пожертвування на його лікування Діанов вирішив віддати своїм побратимам.

Перші 3 мільйони гривень військовий перевів Асоціації родин захисників "Азовсталі".

"Організацією керують в тому числі самі азовстальці, і вони знають яким сім’ям зараз найбільше потрібна допомога", - написав Діанов.

За словами воїна, гроші підуть для допомоги дітям загиблих захисників Азовсталі.

Зокрема, є багато дітей, які через російську агресію вже ніколи не зможуть побачити своїх батьків.

"Коли я був в полоні, ми рахували кожен день, як день, який наближає нас до волі. Це був єдиний шлях як не зійти з розуму або не впасти у відчай. Кожний наступний давався все важче. Але я особисто знав що мене в дома чекає донька", - додав військовий.

Азовець Михайло Діанов передав 3 млн грн дітям загиблих військових (facebook.com/Михайло Олександрович Діанов)