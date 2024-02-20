Захисник "Азовсталі" Ільяшенко дав пораду, як підтримати полонених

Герой цієї програми з перших днів вторгнення захищав Україну у складі свого підрозділу, був на заводі "Азовсталь". Він майже рік провів у полоні, тому відчув на собі жахи перебування у російських застінках.

Військовослужбовець наголошує, що кількість людей, які публічно говорять про полонених українців, стала значно меншою, ніж у 2022 році.

"Так, тому я в Instagram завжди про це нагадую. Кожен пост у мене закінчується хештегом #FreeAzovstalDefenders. Це не просто так, я розумію, як їм важко. Завжди кажу: у 2022 році ви всі кричали, що "Азовсталь" це герої, тримайтесь, ми за вас. А зараз, у 2024 році, уже ніхто так не кричить, тільки рідні, ми, які повертаємося. Якась купка небайдужих людей", - сказав він.

Ілля Ільяшенко також оцінив кількість українських військових, які наразі перебувають у полоні. На його думку, йдеться про більш, ніж 1,5 тисячі осіб.

"І для мене дуже образливо, до болю, що суспільство забуває. Раніше кричали всі, але вони зараз там кричать про допомогу, а ніхто їх не хоче підтримати. Тобто хоче, але не та кількість людей, яку б хотілося бачити", - каже він.

"Смурф" переконаний, що допомогти полоненим може кожен українець. Для цього потрібно виходити на акції підтримки полонених, писати про них у соцмережах. Він переконаний, що ці мітинги можуть збільшити шанси полонених на повернення додому.

"Приходити на акції, це теж нагадування. Воно тільки здається, що немає сенсу у цьому всьому, але насправді сенс є, світова спільнота це все бачить, все моніторить. Я думаю, що це нагадування якось впливає на ситуацію", - наголосив Ілля Ільяшенко.

Нагадаємо, 8 лютого, між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого додому повернулися 100 українських захисників. Це був 51-й обмін за майже два роки з початку російського вторгнення. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вже звільнено з російського полону 3135 українців і українок.