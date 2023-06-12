"Загинула наша дівчинка": росіяни вбили вагітну українку, яка рятувала своїх бабусю та дідуся
Після підриву Каховської ГЕС у Херсонській області росіяни вбили вагітну жінку, яка рятувала від потопу своїх бабусю та дідуся. Вона намагалася врятувати життя близьких людей, але загинула сама. Жінка у положенні під час евакуації потрапила під обстріл окупантів.
Про трагедію повідомляють близькі та знайомі Тетяни Гришко у Facebook.
Що відомо про загиблу Тетяну Гришко
Тетяна Гришко жила у Голій Пристані. 8 червня вона намагалася евакуюватися зі своїми бабусею та дідусем, але росіяни не дали людям жодного шансу. Люди потрапили під обстріл.
"Це моя одногрупниця Тетяна Гришко, яка проживала у Голій Пристані Херсонської області. Під час евакуації, 8 червня 2023 року, вона потрапила під обстріл, Тетяна загинула, вона була вагітною і мала багато планів на майбутнє! Світла тобі пам'ять. Я тебе хочу пам'ятати завжди, як ти посміхаєшся, з дзвінким сміхом", - написала про неї одногрупниця Софія Лабунець.
"Загинула наша дівчинка. Вчора, рятуючи бабусю з дідусем від повені, вона потрапила під обстріл. Загинула золота, гарна, чуйна дівчина. Моя колега. З нею загинула її ненароджена дочка. За що ви її вбили, росіяни?!!!! За що ви вбили її ненароджену дитину?! Вона повинна народити й жити, просто жити. Я назавжди запам'ятаю тебе, твою посмішку, вибач", - написала Ольга Супрун.
Тетяні Гришко було всього 32 роки (фото: Facebook/Софія Лабунець)
Тетяні було всього 32 роки, у неї мала народитися дівчинка...
"Моя дорога подружка, мені дуже сумно і боляче усвідомлювати, що тебе вже немає, тобі було б у липні всього 33 роки. У нас була дуже хороша юність, ми з тобою навчалися разом, і будували великі плани на майбутнє. Ти була щира, добра, чуйна дівчина. Була чудовим перукарем, майстром своєї справи. Царство небесного тобі й твоїй не народженій дочці...", - тужить Вероніка Чепурна.
Допомога мамі Тетяни
Скадовська Райрада опублікувала реквізити для допомоги мамі Тетяни.
Для тих, хто може та хоче допомогти: 4149 4993 9034 1764 Гришко І. В.
Нагадаємо, що також увечері 11 червня росіяни обстріляли човен з людьми, які намагалися дістатися Херсона з окупованого лівобережжя.