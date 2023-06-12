"Погибла наша девочка": россияне убили беременную украинку, которая спасала своих бабушку и дедушку

После подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области россияне убили беременную женщину, которая спасала от потопа своих бабушку и дедушку. Она пыталась спасти жизнь близких людей, но погибла сама. Женщина в положении во время эвакуации попала под обстрел оккупантов.

Что известно о погибшей Татьяне Гришко

Татьяна Гришко жила в Голой Пристани. 8 июня она пыталась эвакуироваться со своими бабушкой и дедушкой, но россияне не дали людям ни единого шанса. Люди попали под обстрел.

"Это моя одногруппница Татьяна Гришко, проживавшая в Голой Пристани Херсонской области. Во время эвакуации, 8 июня 2023 года, она попала под обстрел, Татьяна погибла, она была беременной и имела много планов на будущее! Светлая тебе память. Я тебя хочу помнить всегда улыбающейся со звонким смехом", - написала о ней одногруппница София Лабунец.

"Погибла наша девочка. Вчера, спасая бабушку с дедушкой от наводнения, она попала под обстрел. Погибла золотая, красивая, отзывчивая девушка. Моя коллега. С ней погибла ее нерожденная дочь. За что вы ее убили, россияне?!!!! За что вы убили ее неродившегося ребенка?!!! Она должна родить и жить, просто жить. Я навсегда запомню тебя, твою улыбку, извини", - написала Ольга Супрун.

Татьяне Гришко было всего 32 года (фото: Facebook/София Лабунец)

Татьяне было всего 32 года, у нее должна была родиться девочка...

"Моя дорогая подружка, мне очень грустно и больно осознавать, что тебя уже нет, тебе было бы в июле всего 33 года. У нас была очень хорошая юность, мы с тобой учились вместе, и строили большие планы на будущее. Ты была искренняя, добрая, отзывчивая девушка. Была отличным парикмахером, мастером своего дела. Царство небесного тебе и твоей не рожденной дочери…", - скорбит Вероника Чепурна.

Помощь маме Татьяны

Скадовский Райсовет опубликовал реквизиты для помощи маме Татьяны.

Для тех, кто может и хочет помочь: 4149 4993 9034 1764 Гришко И. В.