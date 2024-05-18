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"Загиблих сусідів знаходили у наших кімнатах": історія з Одеси у музеї "Голоси мирних" Фонду Ахметова

Субота 18 травня 2024 20:02
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"Загиблих сусідів знаходили у наших кімнатах": історія з Одеси у музеї "Голоси мирних" Фонду Ахметова "Загиблих сусідів знаходили у наших кімнатах": історія з Одеси у музеї "Голоси мирних" Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Це була звичайна березнева ніч. Крізь сон мешканці багатоповерхівки в Одесі не чули, що містом несеться повітряна тривога. Тієї ночі російський дрон-камікадзе влучив у будинок, вбивши декілька родин прямо у ліжках... Світлана та її рідні дивом врятувалися.

Свою історію вона розповіла музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Світлана мешкала на першому поверсі звичайного 9-поверхового будинку. Удар був вище. Поки поверхи один за одним руйнувалися вниз, сім'я встигла вибігти. Це врятувало життя.

"Я не пам’ятаю, як опинилася у коридорі. Батьки вже були там. Усе в пилюці, дихати немає чим. Ми відчували, що дім руйнується, але не розуміли, чи впаде він на нас", - розповідає про ті страшні секунди жінка.

Згодом стало відомо, що «шахед» влучив у шостий поверх. У страшних здогадках перших секунд Світлана не помилялася: все, що було над ними, разом із людьми обрушилося на її оселю.

"Загиблих сусідів знаходили саме в наших кімнатах. Це страшно. Життя розділилося. Є те, що залишилося ось тут, під завалами. І є життя після. Мені здається, що це страшний сон: я прокинуся, є моя квартира і все добре... Але це реальність", - ділиться Світлана.

Вона завжди допомагала іншим людям, а пережита трагедія підсилила це прагнення, зізнається жінка. Дивіться та слухайте її історію за посиланням https://bit.ly/3QOl6BR

Ця історія увійшла до музею "Голоси мирних", який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 100 тисяч історій.

Розкажіть свою на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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