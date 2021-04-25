Как загадывать желания правильно: нумеролог раскрыла важные секреты

Как подготовиться к загадыванию желания

Вы должны быть наполнены, энергичны и чувствовать умиротворение, благодарность и готовность действовать во благо себе и другим людям. Если все это присутствует, то можно заняться планами и целями.

Если самочувствие неважное, вы болеете, чувствуете недовольство, нет сил и энергии, плохое настроение – то нужно это исправить.

Самый быстрый способ восстановить энергию и силы – физическая активность. Отправляйтесь на прогулку, отпустите все мысли и концентрируйтесь на ощущениях в теле.

Проверьте свои желания

Желание может осуществиться только тогда, когда оно лично ваше, а не навеяно социумом или надуманное. Чтобы проверить себя, можно использовать упражнение "5 зачем". На каждый свой ответ задаем вопрос "зачем" и копаем в глубину своего желания.

Для определения страхов или блоков, задайте себе вопрос: "Зачем у меня этого нет?". Вдумайтесь в ответ и поищите вторичную выгоду. А потом сформулируйте свою цель с учетом страхов.

На каждую цель напишите 3 действия для ее достижения. Первое нужно выполнить в течение трех дней. Это позволит активировать намерение. Остальные два могут быть отсрочены во времени.

Как загадывать правильно

Заполните чек изобилия. Лучше всего это делать в новолуние. Это практика, которая помогает желанию осуществиться. Чек заполняется на одну конкретную материальную цель: квартира, машина, телефон, обучение. В чек нужно писать всю необходимую информацию, указать номер чека, ФИО, а суммы цифрами и прописью. Сумма должна быть максимально точная и реалистичная, и вы должны ее принимать, а не думать, что это не реалистично.

Новый чек изобилия заполнять нужно только тогда, когда первая цель реализована или потеряла свою актуальность. Переписывать каждый месяц желание не нужно – заполнили и убрали подальше.

Чек изобилия (скриншот)

Составьте список целей и желаний. Такой список нужно составлять на растущую луну, в дни зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия. Все желания формулируйте конкретно и не используйте "не". Пишите желания в настоящем времени, как будто у вас уже все желаемое есть ("Я наслаждаюсь, потому что у меня есть…", "Я счастлива, потому что у меня есть…").

Опишите подробно, как выглядит ваша цель. Если это материальное – то конкретные свойства, какой именно дом, где, сколько комнат. Если денежная, то конкретные суммы. Если нематериальная, а о здоровье, то напишите, что для вас лично значит "быть здоровым".

Внимательно отнеситесь к формулировкам, так как "забеременеть", это не значит "родить". Представьте, что вы уже достигли своей цели. Напишите конкретные признаки достижения, чувства и эмоции.

Составьте карту желаний. Ее обычно делают на Китайский новый год, на растущую луну, в дни зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия. Приготовьте все необходимое: ватман, клей, вырезки и фотографии, карандаши, ручки и хорошее настроение. Разложите все на столе и настройтесь на творчество, побудьте в ощущении благодарности.

В центре разместите свое фото, удачное и которое вам нравится. Расчертите ватман на 8 секторов и двигайтесь по ним по часовой стрелке. Правый верхний угол – отношения и любовь. Справа – творчество, хобби и дети. Нижний правый – путешествия. Внизу – сектор карьеры и профессии. Левый нижний угол – богатство, деньги и роскошь. Верхний сектор – успех, слава, признание.

Создавать карту нужно в спокойствии, с любовью, с чувством принятия и благодарности и без чувства сопротивления. Помните о формулировках, так как карта желаний по сути отображает список ваших целей.