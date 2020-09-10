Загадочное отравление: детали резонансного ЧП в школе под Сумами

В школе Глухова массово отравились дети (коллаж: РБК-Украина)

В Сумской области массово отравились ученики младших классов, но администрация пытается обелить себя

В городе Глухов Сумской области произошло массовое отравление учеников младших классов. Родители винят во всем школьную столовую, а вот директор утверждает, что с едой в заведении все в порядке, и всему виной ротавирусная инфекция.

Инцидент произошел в среду, 9 сентября в Глуховской школе №1. Уже к вечеру плохое самочувствие - тошнота и рвота - проявились у восьми учеников. Еще нескольким детям стало плохо ночью. Об этом пишет Hlukhiv.info со родителей школьников.

А вот директор школы Оксана Александровна отрицает любые обвинения в отравлении. Она утверждает, что симптомы проявились у детей из разных классов, в том числе и у тех, кто не питается в школьной столовой.

В администрации утверждают, что никто ничего не замалчивает. И начальник Глуховского отдела образования и заведующая Глуховского отдела Сумского лабораторного центра МЗ Украины поставлены в известность.

"Взяты пробы воды, пищи, дети ели макароны и сырники. Проверяются сертификаты. У работников столовой и медсестры взяты мазки и анализы. К семейным врачам обращались немногие. Некоторые дети уже чувствуют себя нормально. Некоторые остались дома, потому что была температура. Ожидаем результатов. Больше склоняюсь к тому, что это ротавирусная инфекция", - рассказала Елена Александровна.

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