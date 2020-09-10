Загадкове отруєння: деталі резонансного НП в школі під Сумами

У школі Глухова масово отруїлися діти (колаж: РБК-Україна)

У Сумській області масово отруїлися учні молодших класів, але адміністрація намагається обілити себе

В місті Глухів Сумської області сталося масове отруєння учнів молодших класів. Батьки звинувачують у всьому шкільну їдальню, а ось директор стверджує, що з їжею у закладі все в порядку, і всьому виною ротавірусна інфекція.

Інцидент стався в середу, 9 вересня в Глухівській школі №1. Вже до вечора погане самопочуття, нудота і блювота - проявилися у восьми учнів. Ще кільком дітям стало погано вночі. Про це пише Hlukhiv.info з посиланням на батьків школярів.

А ось директор школи Оксана Олександрівна заперечує будь-які звинувачення в отруєнні. Вона стверджує, що симптоми проявилися у дітей із різних класів, в тому числі і у тих, хто не харчується в шкільній їдальні.

В адміністрації стверджують, що ніхто нічого не замовчує. І начальник Глухівського відділу освіти та завідуюча Глухівського відділу Сумського лабораторного центру МОЗ України повідомлені.

"Взяті проби води, їжі, діти їли макарони і сирники. Перевіряються сертифікати. У працівників їдальні та медсестри взяті мазки і аналізи. До сімейних лікарів зверталися небагато. Деякі діти вже почувають себе нормально. Деякі залишилися вдома, тому що була температура. Очікуємо результатів. Більше схиляюся до того, що це ротавірусна інфекція", - розповіла Олена Олександрівна.

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