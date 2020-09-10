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Хватала за волосы и трясла: в детсаду Мариуполя воспитатель издевалась над детьми

Мариуполь, Четверг 10 сентября 2020 15:11
Хватала за волосы и трясла: в детсаду Мариуполя воспитатель издевалась над детьми
В детсаду Мариуполя воспитатель издевалась над детьми (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Детский сад в Мариуполе попал в скандал из-за неадекватного воспитателя

Воспитатель издевалась над детьми в Мариуполе. За этим занятием педагога застали случайные прохожие 9 сентября. Очевидица рассказывает, что утром увидела на территории учебного заведения, что воспитатель неадекватно ведет себя с детьми.

Инцидент случился в центральном районе города в детском саду "Красная шапочка". Сообщение об этом появилось на странице паблика Батьки SOS в Facebook.

"Воспитатель на участке проводя то ли занятие с детьми, то ли игру достаточно грубо себя вела с детьми (на вид детки 4-5 лет), мальчиков хватала за руки, а одну из девочек схватила за волосы (девочка с длинными волосиками и хвостиком) и начала ее дергать и трясти", - описала ситуацию очевидица.

Тогда муж свидетельницы инцидента подбежал к забору и начал кричать, чтобы та оставила ребенка в покое и пригрозил вызвать полицию. Женщина испугалась, ребенка отпустила, извинилась и сказала, что больше такого не будет.

Дальше семья пошла к заведующей, и последняя пообещала разобраться в ситуации, сказав, что такое поведение - недопустимо.

"После визита к заведующей в телефонном режиме в известность о данном инциденте был поставлен городской департамент образования, представитель которого пообещал разобраться и больше не допускать данных происшествий. Просто страшно, что в наших дошкольных учреждениях работают вот такие люди!" - добавила женщина

Ранее мы писали, что в Киеве учительница на камеру унижала студентов.

Также сообщалось, что в Черновцах учительница издевалась над первоклассниками и заставляла держать это в секрете.

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