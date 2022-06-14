Я задыхаюсь от ненависти: под Тернополем ракета разрушила дом, где приютили Ефросинину

Вечером 11 июня российские ракеты прилетели в городок Чортков в Тернопольской области. Известно, что разрушен объект инфраструктуры и четыре жилых дома. Одна из ракет попала в газовую трубу.

Ранения получили 23 человека, среди них много женщин и один ребенок. 12-летняя девочка из Харькова уехала из-под обстрелов на запад страны, но российские ракеты и там ее настигли.

Новость о Чорткове выбила из себя телеведущую Машу Ефросинину. В самом начале полномасштабного вторжения России в Украину, она оставалась в одном из этих домов на ночь. Незнакомые люди в Чорткове предоставили убежище ей, ее детям и друзьям.

А сейчас дом, который казался таким безопасным, разрушен российской ракетой.

"Разрушено то здание, где дали нам убежище. Нас кормили малознакомые нам люди. И тогда тот Чертков казался безопасным местом. Это была первая наша ночевка, когда мы ехали в шоке с детьми в никуда с одним чемоданом. Нас было 13 человек, нас кормили, поили чаем, и он теперь разрушен", — эмоционально рассказала она в "Сніданку з 1+1".

Маша Ефросинина призналась, что ненавидит российских оккупантов за ту боль и страдания, которые они несут Украине.

"Я уже задыхаюсь от ненависти и боли за то, что никак не кончится этот террор", - написала телеведущая.