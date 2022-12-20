Задля великої перемоги. Музиканти та розвідники разом збирають на дрони-камікадзе

"Ідея нової благодійної акції виникла нещодавно. Фундація, де я є одним із засновників, досить молода і виросла із волонтерської ініціативи після початку війни з Росією. Місія фонду - допомога військовим, а також тим, хто постраждав від війни в Україні. Спочатку фонд допомагав цивільним продуктами, одягом, медикаментами. Але згодом я та мої друзі зрозуміли, що ми можемо зробити більше", - розповів Горовенко.

Ідею музиканта першим підтримав блогер Ігор Лаченков (Лачен). Його аудиторія налічує понад мільйон підписників.

До Говоренка і Лаченкова долучилися також популярні українські виконавці, серед яких Злата Огнєвич, Олександр Кривошапко, Лія Лі, SKYLERR, Сергій Комаровський.

"Аби точно визначити мету нашого збору коштів і необхідну суму, ми звернулися до військових. На нашу ініціативу відгукнулося Головне управління розвідки Міноборони України.Наші славні розвідники розповіли, що їм вкрай необхідні дрони-камікадзе, за допомогою яких в тилу ворога бавиться "бавовнятко", - додає Говоренко.

Щоби українські дрони знищували ворога в тилу, артистам необхідно зібрати 20 мільйонів гривень, щоб влаштувати велику бавовну на передовій. Усі охочі можуть приєднатися до митців та розвідників і перерахувати будь-яку суму за зазначеними нижче реквізитами:

На банку Моно

На номер карти Моно - 5375 4112 0234 6693

На карту Приватбанку

На номер карти Приватбанку - 5169 3305 3014 291

Уся інформація про закриття збору і передачу дронів транслюватиметься у Telegram-каналі.