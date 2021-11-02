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Задержанная в Петербурге за фото 18+ модель оказалась политической беженкой из Украины

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Санкт-Петербург, Вторник 02 ноября 2021 16:25
Задержанная в Петербурге за фото 18+ модель оказалась политической беженкой из Украины Фото: модель-беженка попала в суд в России за откровенніе фото (vod5tv.cdnvideo.ru)
Автор: Владимир Костырин

В российском Санкт-Петербурге задержали модель Ирину Волкову, которая устроила откровенную фотосессию в стрингах на фоне Исаакиевского собора. На суде молодая женщина назвала себя политической беженкой из Украины.

Об этом 2 ноября пишет журналист Аркадий Бабченко в своем Facebook.

На снимки 18+ инста-модели на днях обратили пользователи сети, которые и пожаловались правоохранителям - и вот на Ирину завели уголовное дело за оскорбление чувств верующих.

Как пишут росСМИ, на заседании суда девушка извинилась за поступок и заверила, что просто "немножко заигралась в инстаблогера". Также Волкова рассказала, что выехала в Россию из Украины после Революции Достоинства, и является политической беженкой. Закончилось дело тем, что Ирину освободили в зале суда.

"Бежала от проклятых бандеровских фашистов в прекрасную свободную русскоговорящую Россию. Да челюсть, вишь ты, не успела перестроить. Все по старой привычке думает и делает, что хочет. Как будто она у бандеровцев. У некоторых кора головного мозга произошла от дуба", - комментирует ситуацию Бабченко.

Журналист с сарказмом обыграл известный фейк российской пропаганды и добавил: "Распяли девочку в трусиках".

Задержанная в Петербурге за фото 18+ модель оказалась политической беженкой из Украины

Украинская "политическая беженка" Ирина Волкова в России попала в суд за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора (фото: facebook.com/babchenkoa)

Ранее сообщалось, что в Киеве обнаженная девушка танцевала на дорожном знаке, а полицейские за ней наблюдали.

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