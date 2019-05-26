Задержан сепаратист, который ремонтировал технику боевиков

Полиция задержала жителя "ЛНР", 61-летнего жителя города Сорокино Луганской области, по подозрению в сотрудничестве с боевиками. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Луганской области.

"С января по декабрь 2015 года он занимал должность солдата ремонтной роты одной из бригад боевиков. В подразделении мужчина занимался ремонтными работами на заводе "АЗЧ" в Сорокино, где в то время находилась военная техника его подразделения. Менее чем через год мужчина решил покинуть подразделение боевиков из-за тяжелых условий труда и плохого отношения командиров", – сообщили в полиции.

Задержанный передан СБУ.

"Я, житель Краснодона Луганской области, с января по декабрь 2015 года работал на заводе "АЗЧ", где находилась "народная милиция". В связи с плохим положением в поселке (не было ни зарплат, ни пенсий) пришлось выйти на работу. Вместо зарплаты нам давали гречку, крупу, короче, сухпайки, до лета 2015 года, а потом начали платить рублем. Четыре месяца где-то я получал. Потом рассчитался, потому что скотское отношение, тяжелый, длинный рабочий день. Я, конечно, раскаиваюсь, что вступил в "народную милицию", больше такого не повторится", – сказал он.

Полиция задержала жителя ЛНР за сотрудничество с боевиками – все детали (видео: youtube.com)

Мужчина признался, что на подконтрольную правительству территорию Луганской области он приехал, чтобы "восстановить украинскую пенсию".

Напомним, что ранее стали известны имена украинских бойцов ВСУ, которые попали в плен к боевикам.

Ранее РБК-Украина писало, что боевики обстреляли Верхнеторецкое.

Также сообщалось, что на Донбассе в пятницу погиб украинский военный.