Затримали неадекватного "шанувальника" Злати Огнєвіч, який її переслідував та погрожував вбити

У Києві правоохоронці менш ніж за добу встановили особу підозрюваного в справі співачки Злати Огнєвіч , який не один рік погрожував їй вбивством. Зокрема, чоловіка затримали та вручили підозру.

Про це повідомили на сайті Національної поліції.

Так, поліція відшукала зловмисника, який переслідував артистку та погрожував вбити її. Навіженим переслідувачем виявився 41-річний уродженець Черкаської області, який наразі проживає в Києві.

Поліція відшукала чоловіка, який переслідує та погрожує вбити Злату Огнєвіч (kyiv.npu.gov.ua)

Зокрема, чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Також за силової підтримки спецпризначенців КОРДу, затримали чоловіка у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину та подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Наразі досудове розслідування триває.

Зазначимо, що вранці 24 січня за Златою Огнєвіч гнався переслідувач, коли вона на таксі прямувала до студії звукозапису. Невідомий чоловік погрожував вбити співачку, якщо ще раз побачить по ТБ.

Співачка розповіла, що чоловік її переслідує вже понад три роки.