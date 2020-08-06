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Зачепила куля: під Києвом під час конфлікту підстрелили дівчину

Київська область, Четвер 06 серпня 2020 10:57
Зачепила куля: під Києвом під час конфлікту підстрелили дівчину
Під Києвом сталася стрілянина на зупинці транспорту (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Молода дівчина отримала кулю під час конфлікту на зупинці громадського транспорту

В Обухові Київської області молода дівчина стала жертвою конфлікту. В неї влучила куля, яку випустили з пістолета призвідники сварки на зупинці громадського транспорту.

Стрілка встановили, ним виявився 33-річний киянин. Його затримали разом з його приятелем. У стрільця був вилучений пістолет "Форт-12", а також патрони та дозвільні документи. Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Небитов на своїй сторінці в Facebook.

"Конфлікт виник на світлофорі між водіями двох автомобілів. Потім один з них, під час руху автомобіля, з хуліганських спонукань почав вести безладну стрілянину в бік автомобіля свого опонента. В результаті цих неточних пострілів постраждала дівчина-продавець", - повідомили в поліції.

20-річна дівчина, продавець кіоску, який знаходиться поруч із зупинкою громадського транспорту, вискочила на вулицю під час конфлікту і в неї влучила куля. Медики госпіталізували постраждалу і діагностували у неї непроникливе поранення грудної клітини.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Запоріжжі лікар-іноземець влаштував стрілянину у дворі житлового будинку.

А також розповідали про те, що у Києві нетвереза жінка побила ногами патрульну.

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