UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Забыли PIN-код? Вот простой трюк, чтобы разблокировать телефон за 2 минуты

Фото: Как разблокировать смартфон за 2 минуты (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Очень много людей часто забывают PIN-код к своему смартфону и от этого впадают в панику. Еще бы, ведь без этого пользоваться функциями телефона невозможно.

Эксперты рассказали, простой и быстрый способ разблокировать ваш Android-смартфон без ввода PIN-кода и без потери личных данных, пишет Sante.

Иногда вы можете сами заблокировать телефон, а очень часто это делают и маленькие дети, нажимая все кнопки подряд.

Как разблокировать телефон Android?

Если вы забыли свой код разблокировки, можно действовать различными способами, чтобы как можно скорее снова использовать смартфон.

3 основных совета:

Выполните сброс к заводским настройкам. Это может быть первый способ, когда вы забыли свой PIN-код. К сожалению, это радикальное решение, которое неизбежно удаляет весь контент, сохраненный на устройстве, включая кеш.

Обход блокировки с помощью функции "Диспетчер устройств Android". Эта функция интегрирована в смартфоны Android для обеспечения удаленного доступа, обычно активируется автоматически на каждом устройстве.

Скачайте приложение, которое позволит вам удалить любой тип блокировки с мобильного телефона с операционной системой Android без потери каких-либо данных. В частности приложение "Tenorshare 4uKey" для Android.

Tenorshare 4uKey для Android: особенности и преимущества

"Tenorshare 4uKey" для Android — ценный союзник для разблокировки вашего смартфона Android без кода или других каналов доступа, таких как отпечаток пальца. Фактически, всего за несколько шагов приложение позволяет полностью удалить экран блокировки и дает возможность снова установить учетные данные.

Простой в использовании, он поддерживается большинством Android-устройств, доступных на рынке, и не требует каких-либо специальных навыков. После загрузки приложения с веб-сайта на свой компьютер для разблокировки устройства требуется всего три шага:

  • Подключите Android-смартфон к компьютеру, выбрав функцию "Снять блокировку экрана".
  • Подтвердите выбор и нажмите кнопку "Пуск", чтобы убрать блокировку экрана настройки.
  • После завершения процесса на экране появится подтверждающее сообщение, и вы можете нажать "Готово".

Ранее мы писали про 8 вредоносных программ, которые вы немедленно должны удалить со своего Android.

Также читайте, как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp.

Читайте РБК-Украина в Google News
смартфон