Забудьте слово "антибиотики": украинцам рассказали, как нельзя лечиться от COVID-19

Комментируя возрастание смертности от СOVID-19, специалист констатировала факт, что сегодня большое количество украинцев пытаются лечиться сами, пренебрегая помощью врачей.

"Все, кто нас смотрит, пожалуйста, перестаньте делать глупости, забудьте слово антибиотики, пока для этого не будет серьезных оснований. Забудьте историю о том, что "мне друзья переслали, как их лечить, и я пошел, купил и начал лечить". Пожалуйста, найдите себе срочно хорошего врача, перестаньте делать глупости, потому что так можно себя убить просто только этим", - сказала Булавинова.

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Саакашвили назвал главную причину беспорядка в Украине.



Также сам Савик Шустер разоблачил психологию президента РФ и рассказал о стратегии Путина против Украины.



Кроме того, стало известно, за что уволили бывшего генпрокурора Рябошапку на самом деле.



Еще эксперты выяснили, с какой эмоцией в Украине живут сегодня 16-18-летние украинцы.



Также в эфире показали реконструкцию покушения на Сергея Шефира.