Забудьте про розряджений телефон. 10 порад, які допоможуть продовжити роботу батареї вашого iPhone

Відключіть постійно увімкнений дисплей

Один із найбільших енергоспоживачів на серії iPhone Pro – це режим постійного відображення. Apple нарешті додала цю функцію після багатьох років відмови.

Хоча компанія стверджує, що він споживатиме лише близько 1 відсотків на годину, це все одно майже чверть вашої батареї, яка буде витрачатися щодня, доки ви не користуєтесь телефоном.

Перейдіть до "Налаштування", потім "Дисплей і яскравість" і "Постійне відображення" на вашому iPhone і перемкніть перемикач у положення "Вимк".

Відключіть тактильний зворотний зв'язок під час набору тексту

Це одна з тих функцій, які Android-телефони мають вже кілька років, і тільки недавно з'явилися на iPhone. Однак постійний гул щоразу, коли ви натискаєте клавішу, дійсно призводить до надмірної витрати батареї.

Перейдіть в "Налаштування", потім "Звуки та тактильні відчуття", далі "Зворотний зв'язок клавіатури" на вашому iPhone і перемкніть перемикач, позначений "Тактильні відчуття", в положення "Вимк". Ви також можете відключити звук клавіатури, що може трохи заощадити заряд батареї, якщо ви живете з увімкненим дзвінком на iPhone.

Вимкніть виявлення "Привіт, Siri"

Якщо ви не використовуєте Siri регулярно, швидше за все вам не потрібно, щоб ваш iPhone постійно слухав команду "Привіт, Siri". Зрештою, ви можете просто довго натискати бічну кнопку на будь-якому сучасному iPhone, щоб активувати помічника, звільнивши цим заряд батареї, присвячений виявленню голосових команд.

Перейдіть в "Налаштування", "Siri та пошук" на вашому iPhone і натисніть "Реакція на Hey Siri". Звідти виберіть "Вимк", і ви не зможете використовувати жодне з гарячих слів для активації Siri.

Скоротіть кількість отриманих вами повідомлень

Коли ви отримуєте сповіщення на iPhone, одночасно відбувається мільйон речей. Ваш дисплей спалахує, видає звук, вібрує (якщо ви це включили), показує анімація - це багато.

І якщо у вас встановлено багато програм на телефоні, швидше за все, ви отримуєте багато повідомлень щодня, що може призвести до надмірної витрати батареї, якої ви навіть не помічали.

Найкраще відключити деякі з непотрібних дій не тільки для економії заряду батареї, але і щоб позбавити себе необхідності перевіряти свій телефон кожні кілька хвилин.

Перейдіть до "Параметри" і прокрутіть вниз, щоб знайти програму, для якої ви бажаєте вимкнути сповіщення. Натисніть на нього, а потім натисніть "Повідомлення".

У верхній частині інтерфейсу користувача є основний перемикач, який дозволить вам повністю відключити повідомлення, а також є кілька опцій нижче, щоб налаштувати те, як ці повідомлення доставляються, будь то тихо у фоновому режимі або просто у вигляді банерів, поки ви використовуєте свій телефон.

Для максимального заряду батареї просто повністю відключіть усі повідомлення, які вам не потрібні.

Вимкніть найближчий обмін AirDrop

У iOS 17 є зручна функція, яка дозволяє тримати два iPhone, Apple Watch або по одному з них поруч один з одним, щоб миттєво обмінюватися контактною інформацією, файлами та багатьма іншими. Це круто використовувати час від часу, але якщо тримати цю функцію увімкненою, вона може розрядити акумулятор, так як він постійно шукає інші пристрої Apple для взаємодії.

Відкрийте "Налаштування", потім "Основні", "AirDrop" і відключіть "Об'єднання пристроїв". Це не відключить AirDrop повністю, а лише функцію обміну даними поблизу.

Не використовуйте Live Activities

Представлена в серії iPhone 14 Pro та Dynamic Island, Live Activities може відображати інформацію в реальному часі з різних програм, тому вам не потрібно тримати програму на весь екран.

Ця функція відмінно підходить для відстеження спортивних результатів, часу прибуття Uber, прогресу завантаження в Instagram та багато іншого. Однак, як ви можете уявити, Live Activities може швидко розрядити акумулятор з часом. Якщо ви хочете максимально використовувати час роботи акумулятора, краще вимкнути цю функцію.

Перейдіть до "Параметри" та знайдіть програми, які працюють із Live Activities. Натисніть на них, потім вимкніть Live Activities зі списку опцій. Ви також можете перейти до "Параметри", “Face ID та пароль” та вимкнути “Live Activities”, щоб вони не відображалися на екрані блокування.

Перевірте віджети на екрані блокування

Говорячи про блокування екрану, Apple нещодавно дозволила користувачам додавати віджети на екран блокування до iOS, щоб додати деяке налаштування та інформацію для швидкого перегляду.

Однак такі програми розряджають батарею з часом просто тому, що вони постійно оновлюють інформацію на екрані.

Натисніть та утримуйте екран блокування, щоб увійти в режим налаштування. Потім натисніть "Налаштувати" та виберіть сам екран блокування. Звідти ви можете видалити будь-які віджети, які, на вашу думку, розряджають батарею у фоновому режимі.

Від усього, що пов'язано з постійним отриманням даних, зазвичай краще позбутися, тоді як інші, такі як календар або ваші фітнес-кільця, можуть з часом розряджати лише частину вашої батареї.

Зменште частоту оновлення

Якщо у вас є новий iPhone Pro, ви, ймовірно, помітили, наскільки шовковисто гладким здається дисплей. Це тому, що Apple включає частоту оновлення 120 Гц на телефонах Pro, що робить все від анімації до прокручування більш чуйним.

Однак це споживає більше енергії, ніж звичайна частота оновлення 60 Гц, тому якщо ви хочете додаткову витривалість протягом дня, краще зменшити частоту оновлення.

Перейдіть до "Параметри", "Універсальний доступ", "Рух" і увімкніть "Обмежити частоту кадрів". Це знизить частоту відображення до 60 Гц.

Вимкніть фонове оновлення програм

Більшість додатків для своєї роботи отримують дані з інтернету, і їм доводиться оновлюватися у фоновому режимі, щоб бути готовими показати вам цю інформацію, коли ви натискаєте на них.

Якщо програма виходить з ладу, це може мати жахливі наслідки для терміну служби батареї вашого iPhone - він може розряджатися, просто стоячи на вашому столі, і ви про це не знатимете.

Якщо ви підозрюєте, що одна або кілька програм розряджають батарею у фоновому режимі, вам обов'язково вимкнути функцію «Фонове оновлення програм».

Перейдіть до “Налаштування”, потім “Основні” та “Фонове оновлення додатків” на вашому iPhone. Звідти ви можете натиснути “Фонове оновлення додатків” і повністю відключити його або залишитися на головному екрані та відключати його для кожної програми, що корисніше, якщо ви знаєте конкретну програму, яка розряджає вашу батарею.

Використовуйте оптимізовану зарядку

Один із найпростіших способів зберегти термін служби акумулятора вашого iPhone з часом - використовувати функцію Optimized Charging. Це вбудована в кожен iPhone функція, яка динамічно регулює швидкість заряджання залежно від того, де ви знаходитесь і чи очікує він, що ваш iPhone буде підключений до мережі протягом тривалого часу.

Наприклад, коли ви лягаєте спати і підключаєте свій телефон, він заряджається до 80 відсотків, а потім сповільнюється, а потім поступово подає харчування на ваш телефон, щоб він був на 100 відсотків, коли ви прокидаєтеся. Це набагато безпечніша альтернатива, ніж змушувати акумулятор заряджатися на повній швидкості весь час.

Перейдіть до “Параметри”, “Акумулятор”, “Стан акумулятора та заряджання” і переконайтеся, що ця функція увімкнена (вона увімкнена за промовчанням на кожному iPhone).